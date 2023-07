Yanina Latorre no sé guardó nada y disparó contra los que la criticaron por ir a bailar a sus 54 años

Embed

"Estás grande, Yanina. ¿Hay Bresh para sesentonas?" y "Mediquen a está señora, pobre la familia", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en Twitter al ver a la rubia bailando en el escenario de la Bresh.

Yanina, en una historia de Instagram, lanzó con seguridad para cerrar el tema: "¿Podés creer que los tucanes me siguen bardeando porque fui a la Bresh el viernes? ¿Cuál es el problema de tener 50 años, bailar y divertirte?".

Embed

Moria Casán volvió a fulminar a Yanina Latorre: "Es una grosera mediática"

Moria Casán habló primero con LAM (América TV) y apuntó fuerte contra Yanina Latorre. Santiago Sposato, quien estuvo como cronista para dialogar con la diva, sacó el tema sobre las mejores panelistas nominadas a los Martín Fierro 2023.

De esta manera, el notero quiso saber precisamente cómo era su relación con Latorre, y señaló: "No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada".

Respecto a "si es la mejor panelista de la televisión", teniendo en cuenta las nominaciones de Yanina, Sol Pérez y Mariel Di Lenarda, aseguró: "No siento nada por nadie, como para decir si es mejor o peor. Elijo a Yanina porque es la que más conozco y la que es picante, por lo menos de ida y vuelta".

"Tiene que bajar un poco la histeria, para que sea más relajada, y para que sea más dama, aunque sea la puteada… un poquito más tranquila, pero esto es desde mi punto de vista tipo mamá, no sé si podría ser su abuela, pero tu mamá sí", sentenció.

Luego, tras escuchar la nota, Ángel De Brito le preguntó: "¿La histérica qué quiere decir?". Sin dudarlo, Yanina Latorre destacó: "Me chup... tres huevos". Entonces, el conductor siguió indagando, al comentar que "te dio consejos para que mejores tu panelismo, que bajes un poco la voz...".

"Me va re bien, estoy contenta. Me encanta porque va cambiando, la última vez que dio una nota para 'LAM' dijo que yo era bárbara, que era la mejor... Moria, estamos grandes, podes ser mi mamá, es verdad. ¿Que 'estoy muy golpeada' por un cuerno? Vos estarías golpeadísima, dejate de joder, basta de pegarme con eso, peguenme con otra cosa, no estoy golpeada, por dios. Ella pasa del amor al dio, debe querer volver a la tele, una respuestita", indicó Yanina.

Yanina Latorre

Rápidamente, el conductor aclaró que "vuelve, al 'Bailando'", y Yanina comentó: "Por eso, pero ahora tiene que empezar a mover. Yo le pego mucho a Galmarini, al marido Ministro de Economía... Creo que viene más por ese lado".

"Yo pienso, yo les pego todos los días", afirmó Yanina y su compañera, Fernanda Iglesias, comentó: "Ah es ideológico". A lo que Latorre compartió: "Claro, yo el año pasado le pegué mucho a Massa cuando fue al Mundial. Entiendo que viene por ahí, porque hasta eso nos llevábamos divino".

Sin dudarlo, Ángel afirmó que "es personal ya entonces", y Yanina concluyó: "Claro, yo creo que es la parte ideológica. No tendría que mezclar ella mi laburo o el vínculo que yo tengo con ella, porque yo nunca me metí con ella, a mí me importa tres pi... que esté con Galmarini".