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Yanina Latorre ventiló el detrás del escándalo con Maru Botana en MasterChef: "Está..."

La conductora Yanina Latorre opinó acerca de la polémica que rodea a Maru Botana en MasterChef Celebrity por no probar los platos de los participantes.

21 oct 2026, 14:15
Yanina Latorre ventiló el detrás del escándalo con Maru Botana en MasterChef: Está...

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En los últimos días, Maru Botana quedó envuelta en una enorme polémica después de varios televidentes observaran que la cocinera en algunas ocasiones no prueba los platos de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

Todo quedó expuesto cuando Campi preparó empanadas de mondongo y la jurado hizo el gesto de probar la comida aunque no lo terminó haciendo por completo.

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Esta situación generó un enorme revuelo desde las redes sociales donde muchos cuestionaron a la cocinera por su maniobra e incluso circularon varios memes al respecto.

En ese contexto, Yanina Latorre destapó la verdad que oculta Maru Botana tras el escándalo en el ciclo que conduce Wanda Nara. La conductora de SQP está enfrentada hace tiempo con la chef y en medio de sus vacaciones dio su picante opinión sobre el tema.

“Lo de los memes es mentira. Esta amargadisima”, aseguró Yanina Latorre desde su cuenta en X tras escuchar el descargo de la jurado en declaracinoes a su programa por América Tv.

En su testimonio, Maru Botana justificó su accionar remarcando que come muy poco y también basándose en su experiencia en la gastronomía para detectar si un plato está bien o mal elaborado.

Qué dijo Maru Botana en medio de las críticas por no probar los platos en MasterChef Celebrity

Maru Botana fue consultada por la polémica que se instaló en redes después de que varios televidentes detectaran que no ingiere los alimentos elaborados por los participantes de MasterChef Celebrity.

Consultada por este tema en el ciclo SQP (América Tv), la cocinera justificó su accionar basándose en su experiencia en la cocina y que "come muy poco".

"No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito", respondió Maru Botana ante la consulta sobre el revuelo que generó su accionar y cuestionamientos en el mundo virtual.

Y en ese sentido argumentó por qué no prueba la comida de los participantes: "No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”, afirmó.

"Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo", cerró la jurado del programa que conduce Wanda nara con una sonrisa sobre su actual experiencia televisiva.

     

 

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