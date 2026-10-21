La tajante actitud de Maru Botana a las filosas críticas por no probar la comida en MasterChef: "No necesito..."

Maru Botana se vio envuelta en una enorme polémica que se instaló en las redes sociales donde varios televidentes cuestionaron su accionar al momento de la devolución de los platos de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).
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La cocinera Maru Botana enfrentó las críticas y memes por no probar la comida de los participantes en MasterChef Celebrity y justificó su acción.
Maru Botana se vio envuelta en una enorme polémica que se instaló en las redes sociales donde varios televidentes cuestionaron su accionar al momento de la devolución de los platos de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).
Todo quedó más aún al descubierto cuando Campi preparó unas empanadas de mondongo y muchos seguidores del reality gastronómico notaron que la chef se había llevado el bocado a la boca pero que no lo había comido.
La imagen rápidamente se viralizó en las redes y hasta incluso circularon memes y críticas hacia Maru Botana por no probar lo elaborado por los participantes para dar una devolución exacta del menú.
La cocinera y jurado del ciclo que conduce Wanda Nara fue consultada por este tema por SQP (América Tv) y justificó su accionar basándose en su experiencia en la cocina y que "come muy poco".
"No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito", aseguró Maru ante la consulta sobre el revuelo que generó su accionar y cuestionamientos en el mundo virtual.
Y en ese sentido argumentó por qué no prueba la comida de los participantes: "No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”, afirmó.
"Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo", cerró Botana con una sonrisa sobre su experiencia como jurado estable del reality.
Maru Botana habló con PrimiciasYa sobre su llegada al jurado del reality de MasterChef Celebrity, explicó por qué es exigente con los famosos y adelantó que algunas preparaciones ya les dieron trabajo.
En diálogo con este medio, contó cómo vive esta nueva etapa televisiva y destacó: “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”.
Botana reconoció que es exigente a la hora de evaluar los platos. “Soy pesadita”, dijo entre risas, y explicó la diferencia que les marca a los famosos.
“Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”, aseguró la cocinera.
También destacó la actitud del grupo: “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó.Y mencionó en particular a Alejandro Lerner y Pachu Peña: contó que el músico no para de cantar y que el humorista hace reír al equipo durante las grabaciones.
Por último, Maru Botana confió que mantiene una muy buena relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.