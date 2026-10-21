La tajante actitud de Maru Botana a las filosas críticas por no probar la comida en MasterChef: "No necesito..."

"No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito", aseguró Maru ante la consulta sobre el revuelo que generó su accionar y cuestionamientos en el mundo virtual.

Y en ese sentido argumentó por qué no prueba la comida de los participantes: "No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”, afirmó.

"Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo", cerró Botana con una sonrisa sobre su experiencia como jurado estable del reality.

Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y cómo es su vínculo con Wanda Nara

Maru Botana habló con PrimiciasYa sobre su llegada al jurado del reality de MasterChef Celebrity, explicó por qué es exigente con los famosos y adelantó que algunas preparaciones ya les dieron trabajo.

En diálogo con este medio, contó cómo vive esta nueva etapa televisiva y destacó: “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”.

Botana reconoció que es exigente a la hora de evaluar los platos. “Soy pesadita”, dijo entre risas, y explicó la diferencia que les marca a los famosos.

“Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”, aseguró la cocinera.

También destacó la actitud del grupo: “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó.Y mencionó en particular a Alejandro Lerner y Pachu Peña: contó que el músico no para de cantar y que el humorista hace reír al equipo durante las grabaciones.

Por último, Maru Botana confió que mantiene una muy buena relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.