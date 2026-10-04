La advertencia de Maru Botana a Alejandro Lerner en MasterChef Celebrity que terminó en un inesperado accidente

"Maru me miró con cara de puteada", dijo en su entrevista individual.

Así, entre milanesas, aceite caliente y miradas fulminantes, la gala de eliminación sumó un inesperado momento de humor, con Lerner tratando de seguir concentrado en su plato mientras Maru se alejaba de la zona de peligro.

Qué participante de MasterChef Celebrity sorprendió a Maru Botana y contó cómo es trabajar con Wanda Nara

Maru Botana atraviesa días de entusiasmo por su incorporación como jurado de MasterChef Celebrity, la nueva apuesta que compartirán Telefe y HBO Max. En una charla con PrimiciasYa, la reconocida cocinera habló sobre este desafío profesional y destacó el respaldo que recibe dentro del canal. “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”, aseguró.

En relación con los participantes, Botana adelantó que gran parte del atractivo del programa estará en observar a celebridades desenvolverse en un terreno poco habitual para muchas de ellas. “Son grandes participantes. Va a ser muy divertido”, señaló. Además, admitió que suele ser rigurosa al momento de juzgar cada preparación. “Soy pesadita”, dijo entre risas, antes de explicar qué intenta transmitirles a los concursantes: “Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”.

Si bien prefirió no revelar demasiados detalles sobre lo que se verá al aire, dejó entrever que no todas las pruebas culinarias tuvieron el resultado esperado. “Comimos mucho frito y no salió tan bien”, comentó, generando expectativa sobre algunos de los desafíos de la competencia.

La pastelera también resaltó el compromiso y la predisposición de quienes forman parte del certamen. “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó. Entre los nombres que destacó se encuentran Alejandro Lerner y Pachu Peña. Según contó, el cantante musicaliza constantemente las jornadas de grabación, mientras que el humorista aporta diversión y buen clima detrás de cámara.

Por otro lado, Maru se refirió al vínculo que construyó con Wanda Nara, quien estará al frente de la conducción del reality. Lejos de cualquier especulación, dejó en claro que existe una excelente relación entre ambas. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.