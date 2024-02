Se viene la Fiesta Nacional del Tomate en la rionegrina Lamarque, tierra natal de Rodolfo Walsh

El funcionario sostuvo que la situación económica no empañará los próximos festejos. "No estamos dispuestos a renunciar a nuestra idiosincrasia -enfatizó-. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra historia. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra fiesta".

Respecto de los festejos, Hernández contó que "el epicentro es el centro cívico y que extiende de dos, tres manzanas" y agregó que "se monta una gran kermés con parque de diversiones, feriantes, muestras de maquinarias, instituciones, patios de comida, espectáculos al aire libre, espectáculos callejeros, espectáculos musicales".

El atractivo más convocante al paso de las ediciones lo constituye la "tomatina", que el intendente define a manera de síntesis como "básicamente una guerra de tomates".

"Una guerra de tomate entre dos equipos, en un campo de juego que es similar a la cancha de tenis, donde de ambos lados de la red hay dos equipos y bueno, es a la orden del silbato que comienzan a arrojarse el tomate, pero no arrojarse el tomate por arrojarse sino para lograr tirarle al equipo contrario unas latas que tienen puntos y que están al fondo, a espaldas de los jugadores y que los jugadores no tienen otro otra forma de cubrir a esas latas que no sea con el cuerpo de ellos", relató.

Hernández comentó además que el periodista y escritor, desaparecido durante la última dictadura cívico militar, Rodolfo Walsh nació y vivió en Lamarque hasta los 8 años.

"Si bien la casa está en un establecimiento privado, nosotros tenemos ambientado un sector donde, según la historia, era su habitación. Así que bueno, ahí está ambientado con cosas que nos han regalado la familia y hemos se puede visitar", reseñó Hernández.