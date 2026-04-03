El video del brutal accidente de Barby Franco en Ruta 3: imprudencia y choque en cadena

En el interior del rodado de Franco viajaban también una menor de edad, una de las hijas de Burlando, y otra mujer. Afortunadamente, no se registraron heridas de gravedad, aunque uno de los conductores involucrados sufrió una lesión en la mano derecha y fue asistido en el lugar por personal médico. "Están con vida de pedo", afirmó el abogado en diálogo con Revista Pronto.

Tras un llamado al 911, intervino el Comando de Patrullas local, que inició un operativo para esclarecer lo sucedido. Horas más tarde, el conductor de la camioneta fue localizado y detenido.

Las imágenes difundidas resultan clave para la investigación, ya que permiten reconstruir con precisión cómo se produjo la secuencia que casi termina en tragedia. El caso sigue bajo análisis de las autoridades.

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Por qué "funaron" a Fernando Burlando y Barby Franco

Las vacaciones de verano de Fernando Burlando y Barby Franco en Brasil se transformaron en tema de conversación luego de que un video suyo se viralizara en redes sociales. Lo que parecía ser un simple paseo turístico por Río de Janeiro terminó generando un intenso debate, con usuarios que los acusaron de “romantizar la pobreza”.

La pareja, que viajó acompañada por su hija Sarah, decidió participar del fenómeno conocido como “Favela Trend”, una de las experiencias más buscadas por turistas en este 2026. En ese marco, recorrieron la favela Rocinha, un sitio emblemático de la ciudad donde se realizan grabaciones con vistas panorámicas que luego circulan en plataformas digitales.

El clip, cuyo formato tiene un costo aproximado de 200 reales, tuvo como protagonista a Barby Franco. Burlando, en un rol secundario, le abrió la puerta hacia el mirador mientras ella caminaba por la terraza, posaba frente a cámara y se sentaba en la famosa silla. Todo fue registrado por un dron que captó la inmensidad del paisaje. La escena se musicalizó con Baianá, del grupo Barbatuques, y se acompañó con la frase: “Con el permiso de la favela”, expresión popularizada por Wanda Nara.

Aunque la publicación sumó miles de reacciones positivas, también despertó críticas severas. “¿Cuál es el criterio para hacer esto?”, “Romantizando la pobreza”, “No entiendo el mensaje”, “La verdad lucrar con la pobreza mucho sentido no encuentro”, “Qué pavada por dios. Eso es estar al p... y tener plata”, “Lo único que tiene es plata, pobre”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron, reavivando la discusión sobre el llamado “turismo de pobreza”.

Lejos de evitar la controversia, Barby eligió responder y compartir su mirada sobre la experiencia. “Me re sorprendí. Yo pensé que me iba a encontrar con algo más fuerte y realmente la pasé bárbaro”, expresó. También agregó: “La gente es muy respetuosa, muy amable y re solidaria”. Ante las consultas sobre si sintió temor, fue clara: “¡Cero! Yo me crié en una y en Argentina. Mas o menos los códigos los tenía”.

Y sobre el ingreso a la favela, concluyó: “Como en todos lados... Hay códigos”. Así, un video turístico terminó abriendo un debate más profundo sobre cómo se muestran ciertas realidades en las redes sociales.