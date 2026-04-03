Una nueva muerte por Propofol en Palermo reabre las sospechas por "fiestas controladas"

Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron varias ampollas, una jeringa y un guante descartable. Entre los medicamentos hallados había Propofol, Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo, Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexametasona, Adrenalina, Haloperidol, Metoclopramida, Diazepam, Ketorolac, Cloruro de potasio, Ceftriaxona, Penicilina y Succinilcolina.

Los investigadores consideran estos elementos relevantes y analizan una posible conexión con las llamadas “Propofest” o “viajes controlados”, causa en la que hay dos médicos imputados. Además, en el departamento se incautaron tres teléfonos celulares, documentación personal y tarjetas del fallecido.

La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, conducida por el fiscal Carlos Vasser.