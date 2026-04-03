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Una nueva muerte por Propofol en Palermo reabre las sospechas por "fiestas controladas"

El hombre tenía 44 años y fue encontrado sin vida en su departamento con ampollas de medicamentos como Propofol y Fentanilo.

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Los fármacos son los mismos que aparecieron en la investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, expediente que derivó en el descubrimiento del robo de insumos médicos en hospitales de la Ciudad, incluido el Hospital Italiano.

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El hallazgo se produjo después de que Rocío Marianela Bentancourt, residente en Gualeguaychú, alertara a la Policía por la falta de contacto con su hermano, Eduardo Bentancourt, quien vivía en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. La mujer indicó que no tenía noticias de él desde el 30 de marzo.

Personal de la Comisaría Vecinal 14ª se presentó en el edificio y, con una copia de la llave facilitada por la propietaria, ingresó al departamento. Allí encontraron al enfermero sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. Médicos del SAME confirmaron el fallecimiento y señalaron que no había indicios de violencia.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron varias ampollas, una jeringa y un guante descartable. Entre los medicamentos hallados había Propofol, Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo, Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexametasona, Adrenalina, Haloperidol, Metoclopramida, Diazepam, Ketorolac, Cloruro de potasio, Ceftriaxona, Penicilina y Succinilcolina.

Los investigadores consideran estos elementos relevantes y analizan una posible conexión con las llamadas “Propofest” o “viajes controlados”, causa en la que hay dos médicos imputados. Además, en el departamento se incautaron tres teléfonos celulares, documentación personal y tarjetas del fallecido.

La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, conducida por el fiscal Carlos Vasser.

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