Cuál es el dato de inflación que pronostican las consultoras privadas para marzo

Los economistas señalan que este rubro es uno de los principales focos de presión. En las primeras tres semanas del mes, los combustibles acumularon aumentos del 19%. Aunque parte del impacto se trasladará a abril, estiman que podría sumar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales a la inflación de marzo.

En ese contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera aplicará amortiguadores para evitar nuevas fluctuaciones. “Durante este período, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, señaló en la red X.

En paralelo, Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kiguel, relevó una suba del 3,4% en su canasta de alimentos y bebidas para el Gran Buenos Aires en las últimas cuatro semanas.

El economista Sebastián Menescaldi, de EcoGo, estimó una inflación cercana al 3%. Según explicó, los alimentos dejaron de ser el principal motor, mientras que transporte, comunicaciones e indumentaria pasaron a presionar el índice.

Proyecciones similares manejan en LCG. La economista Melisa Sala calculó que el IPC de marzo se ubicará entre 2,8% y 2,9%.

Entre quienes prevén un dato más alto aparece Empiria. Allí, Mateo Borenstein proyectó una inflación cercana al 3,2% y sostuvo que la inflación núcleo podría rondar el 2,3%.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, la inflación “empezará con 3”, impulsada por educación y por los precios regulados, como tarifas y combustibles, que crecieron por encima del 6%.

La economista Elisabet Bacigalupo, de Abeceb, también revisó al alza su proyección y estimó un rango de entre 3,1% y 3,2%, debido a la aceleración en alimentos y al impacto del shock petrolero.

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la inflación se desaceleraba a comienzos del mes, pero luego registró un salto vinculado al encarecimiento de la nafta. Según sus cálculos, ese factor sumó alrededor de 0,8 puntos porcentuales y el índice podría ubicarse en torno al 2,9% o alcanzar el 3%.