Impactante: una avioneta cayó en picada y se estrelló contra un restaurante en Brasil

Un dramático accidente aéreo ocurrido en el sur de Brasil quedó registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en pocas horas. Una avioneta perdió altura tras despegar y se estrelló contra un restaurante: hay cuatro muertos.
Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se viralizaron en redes y muestran el dramático momento del accidente que dejó cuatro muertos.
Cayó una aeronave sobre un inmueble en sur de Brasil: al menos un muerto.
Un dramático accidente aéreo ocurrido en el sur de Brasil quedó registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en pocas horas. Una avioneta perdió altura tras despegar y se estrelló contra un restaurante: hay cuatro muertos.
El hecho ocurrió este viernes en la ciudad de Capão da Canoa, cuando una aeronave descendió de forma repentina y terminó impactando contra un local gastronómico ubicado sobre la avenida Valdomiro Cândido dos Reis.
Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, muestran el momento en que el avión aparece volando a baja altura, con una trayectoria inestable, hasta que cae en picada y choca violentamente. En segundos, el lugar quedó envuelto en llamas.
Además del impacto, en el video se escuchan gritos de testigos que presenciaron la escena e intentaban pedir ayuda mientras el fuego avanzaba rápidamente.
Las autoridades confirmaron que las cuatro personas a bordo murieron en el acto. Se trata del piloto Nelio Pessanha, Renan Saes, socio de la firma Peluzzi Aviation, y el matrimonio de empresarios Deborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani.
La pareja tenía previsto asistir a la Feria de Bordados de Ibitinga, en el estado de San Pablo, uno de los eventos textiles más importantes de Brasil, del cual eran organizadores.
Según informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Sul, la aeronave —un monomotor modelo Piper JetPROP DLX (matrícula PS-RBK)— había partido desde San Pablo.
Antes de llegar a su destino final, realizó una escala en Criciúma, Santa Catarina, para recargar combustible. Luego continuó hacia Capão da Canoa, donde recogió a los empresarios.
El último despegue se produjo cerca de las 10.40. Incluso, minutos antes del accidente, uno de los ocupantes había compartido una imagen desde el interior del avión en redes sociales.
Por causas que aún se investigan, la avioneta perdió altitud poco después de despegar. En su caída, también arrasó cables de electricidad, lo que provocó un corte de energía en la zona y complicó el operativo.
A pesar de la magnitud del impacto, no hubo víctimas en tierra: el restaurante estaba cerrado y los vecinos fueron evacuados rápidamente.
En el lugar trabajaron bomberos, efectivos de la Policía Militar, personal municipal y técnicos de la Compañía Estatal de Energía Eléctrica, quienes intervinieron para neutralizar los riesgos eléctricos.
El incendio fue controlado en poco tiempo, mientras que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) inició una investigación para determinar qué provocó el siniestro.