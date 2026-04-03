Impactante: una avioneta cayó en picada y se estrelló contra un restaurante en Brasil

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Las autoridades confirmaron que las cuatro personas a bordo murieron en el acto. Se trata del piloto Nelio Pessanha, Renan Saes, socio de la firma Peluzzi Aviation, y el matrimonio de empresarios Deborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani.

La pareja tenía previsto asistir a la Feria de Bordados de Ibitinga, en el estado de San Pablo, uno de los eventos textiles más importantes de Brasil, del cual eran organizadores.

Qué se sabe del vuelo antes de la caída

Según informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Sul, la aeronave —un monomotor modelo Piper JetPROP DLX (matrícula PS-RBK)— había partido desde San Pablo.

Antes de llegar a su destino final, realizó una escala en Criciúma, Santa Catarina, para recargar combustible. Luego continuó hacia Capão da Canoa, donde recogió a los empresarios.

El último despegue se produjo cerca de las 10.40. Incluso, minutos antes del accidente, uno de los ocupantes había compartido una imagen desde el interior del avión en redes sociales.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-r5xRId1775255782803-1775257394 Una avioneta se estrelló contra un restaurante en Brasil. (Videos: X)

Las hipótesis y la investigación en curso

Por causas que aún se investigan, la avioneta perdió altitud poco después de despegar. En su caída, también arrasó cables de electricidad, lo que provocó un corte de energía en la zona y complicó el operativo.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo víctimas en tierra: el restaurante estaba cerrado y los vecinos fueron evacuados rápidamente.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos de la Policía Militar, personal municipal y técnicos de la Compañía Estatal de Energía Eléctrica, quienes intervinieron para neutralizar los riesgos eléctricos.

El incendio fue controlado en poco tiempo, mientras que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) inició una investigación para determinar qué provocó el siniestro.