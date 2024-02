Sindicatos de efectos especiales y de vestuaristas consagran a "Resistencia" y "Barbie"

Entre las series, la gran ganadora fue "The Last of Us", con cuatro premios; en tanto que "Spider-Man: a través del spider-verso" se impuso entre las películas animadas.

Los galardones honoríficos fueron para la productora Joyce Cox, responsable de los efectos especiales en filmes como "Avatar" y "Batman: el caballero de la noche"; y para el actor William Shatner, recordado por la serie "Viaje a las estrellas".

Simultáneamente, en el NeueHouse de Los Ángeles, el sindicato de maquilladores y vestuaristas determinó que "Barbie" marcó diferencias en estos rubros en la categoría ciencia ficción y fantasía, gracias a la labor de Jacqueline Durran; en tanto que "Pobres criaturas" destacó entre los filmes de época, de la mano del trabajo de Holly Waddington; y "Saltburn" logró lo propio entre las películas contemporáneas, a través de Sophie Canale.

En televisión, los vencedores fueron "Beef", "The Great" y "Ahsoka", en los rubros contemporánea, de época y ciencia ficción-fantasía, respectivamente.

Los premios especiales, en este caso, fueron para Annette Bening, Billie Eilish y Francine Jamison-Tanchuck.