Quién era el enfermero encontrado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

El caso que sacó a la luz las “Propofest”

hernan-boveri-y-delfina-lanusse-son-los-dos-imputados-en-la-causa-que-investiga-el-presunto-robo-de-medicamentos-para-fiestas-clandestinas-foto-tn-V7XLPXNAJNEKVPEWE3I6ZFERMI

El escándalo de las “Propofest”, también conocidas como fiestas controladas, explotó públicamente esta semana tras la filtración de audios de WhatsApp que describen reuniones privadas donde anestesistas y residentes consumían propofol y fentanilo robados de hospitales.

Todo comenzó el 20 de febrero, cuando el anestesista Alejandro Zalazar, de 31 años, fue hallado muerto en su departamento de Palermo con una vía intravenosa conectada, jeringas y ampollas de estos fármacos. La autopsia determinó que murió por sobredosis, con un cuadro de edema pulmonar por apnea.

Por el robo y la organización de las fiestas están imputados los anestesistas Hernán Boveri, anestesista de planta, y Delfina Lanusse, conocida como Fini y residente de tercer año, quienes fueron apartados de sus cargos en el Hospital Italiano y luego indagados.

Se investiga si los medicamentos se usaban en encuentros pagos donde los participantes buscaban experimentar sedación profunda.