Quién era el enfermero encontrado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo
El enfermero de 44 años fue hallado muerto este viernes en su departamento de Palermo, luego de que su hermana alertara a la Policía al no tener noticias de él durante varios días.
Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años que fue hallado muerto este viernes en su departamento de Palermo.
Eduardo Bentancourt decidió que era momento de un cambio y dejó su Gualeguaychú natal, en Entre Ríos, para probar suerte en la Ciudad de Buenos Aires. Formado profesionalmente como enfermero en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, el hombre de 44 años llegó hace apenas un mes con la expectativa de insertarse en el mercado laboral porteño. Sin embargo, ese nuevo comienzo quedó trunco en poco tiempo: este viernes fue encontrado muerto en su departamento de Palermo.
Fue su hermana, Rocío Marianela Bentancourt, quien tras dejar de tener noticias de él desde el lunes 30 de marzo, alertó a la policía. Efectivos de la Comisaría Vecinal 14ª ingresaron a la vivienda de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 con una copia de la llave facilitada por la propietaria y encontraron a Bentancourt sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales.
Médicos del SAME constataron el fallecimiento y señalaron que no se observaron signos de violencia en el lugar. En la cocina se secuestraron más de 50 ampollas, algunas fuentes hablan de hasta 112, de fármacos hospitalarios de alto control, entre ellos propofol, fentanilo, midazolam, clonazepam y otros sedantes y anestésicos, junto con guantes de látex, jeringas, agujas y cuatro ampollas abiertas, incluyendo fentanilo y midazolam.
En redes sociales, allegados lo despidieron con mensajes de profundo dolor. Una amiga cercana expresó: “No tengo las palabras suficientes. Cuando la vida te sorprende con una despedida tan inesperada, todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar, pero también con todo lo hermoso que compartimos. Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente, te amo amigo”.
El caso que sacó a la luz las “Propofest”
El escándalo de las “Propofest”, también conocidas como fiestas controladas, explotó públicamente esta semana tras la filtración de audios de WhatsApp que describen reuniones privadas donde anestesistas y residentes consumían propofol y fentanilo robados de hospitales.
Todo comenzó el 20 de febrero, cuando el anestesista Alejandro Zalazar, de 31 años, fue hallado muerto en su departamento de Palermo con una vía intravenosa conectada, jeringas y ampollas de estos fármacos. La autopsia determinó que murió por sobredosis, con un cuadro de edema pulmonar por apnea.
Por el robo y la organización de las fiestas están imputados los anestesistas Hernán Boveri, anestesista de planta, y Delfina Lanusse, conocida como Fini y residente de tercer año, quienes fueron apartados de sus cargos en el Hospital Italiano y luego indagados.
Se investiga si los medicamentos se usaban en encuentros pagos donde los participantes buscaban experimentar sedación profunda.