Tamara Paganini estalló furiosa en Gran Hermano y una frase desató el caos: "Hay bombachas con..."

En medio del conflicto, Solange Abraham intervino y se mostró a favor del planteo:“Tiene razón”, aseguró, sumándose al reclamo. Lejos de calmar las aguas, Tamara continuó detallando los problemas que observa en la convivencia: “Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, sostuvo.

De esta manera, el episodio dejó en evidencia que la convivencia sigue siendo uno de los puntos más conflictivos dentro de la casa. Entre diferencias de hábitos, organización y responsabilidades, los roces son inevitables y terminan explotando frente a las cámaras. Una vez más, la higiene apareció como el detonante de un fuerte cruce que no pasó desapercibido.

Gran Hermano Generación Dorada

Cuál es la relación secreta de Tamara Paganini con uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La llegada de Tamara Paganini en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida. Su regreso no solo activó la memoria emotiva de los seguidores del ciclo, sino que además dejó al descubierto un vínculo inesperado con uno de los jugadores actuales, una historia que hasta ahora había permanecido fuera del radar.

Uno de los momentos más impactantes se vivió en su cara a cara con Eduardo Carrera, quien no ocultó su emoción al verla entrar. “¡Vamos India!”, gritó apenas la tuvo enfrente, dejando en evidencia una cercanía previa que rápidamente despertó la curiosidad del resto de los participantes. Ese primer cruce fue apenas la puerta de entrada a una charla cargada de recuerdos.

Frente a todos, Carrera contó que sus caminos se cruzaron hace años en el ámbito académico. Ambos compartieron formación en Antropología dentro de una academia ligada a las Bellas Artes y también en Ciencias Ancestrales. Sin embargo, ese lazo no quedó limitado a lo educativo, sino que se fortaleció cuando coincidieron en el mundo del teatro.

Embed

“Empezamos en la carrera de Antropología en la Academia de Bellas Artes y de Ciencias Ancestrales, y después hicimos teatro juntos. Y nos mandaron a hacer una obra como muestra de fin de año. Y después esa muestra ya la querían producir para llevarnos a Mar del Plata. Y ahí ya pegamos re buena onda con la India”, relató el participante, reconstruyendo cómo nació esa conexión.

La obra en cuestión llevaba el nombre El lesionado, donde Carrera se ponía en la piel de un futbolista frustrado, mientras que Paganini interpretaba a su pareja. “Yo era un jugador de fútbol frustrado y ella era mi mujer”, recordó, destacando la química que lograron sobre el escenario, al punto de trascender el ámbito estudiantil.

Además, no dudó en elogiar el talento de su compañera. Trajo a la memoria su participación en la revista El champagne las pone mimosas y remarcó su desempeño. “La India la descosía”, aseguró, y sumó: “El personaje más gracioso era el de la mucama y la mucama de la India era el mejor. Contra otras figuras… había otras figuras que hacían ese personaje, que son recontra figuras ahora, y la India sobresalía del resto muy, muy grosa”.

Si bien con los años el contacto cotidiano se diluyó, ambos mantuvieron cierta relación esporádica, siempre desde el respeto. Carrera incluso la definió como “una fenómena”, dejando en claro la admiración que aún conserva.