Donald Trump le dio un ultimátum de 48 horas a Irán antes de que "se desate el infierno"

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Se trata de los primeros derribos confirmados de aviones de combate estadounidenses en esta guerra, que ya lleva casi cinco semanas desde el inicio de la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Consultado por NBC News, Trump minimizó el impacto de estas pérdidas. “No, en absoluto. Es la guerra. Estamos en guerra”, respondió, y anticipó que en las próximas “dos o tres semanas” habrá ataques “con dureza” si no se alcanza un entendimiento.

El nudo estratégico: Ormuz y el petróleo

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el centro del conflicto. Irán mantiene un control de facto sobre este paso marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, y ha endurecido su postura.

Un portavoz parlamentario iraní, Abbas Goudarzi, fue contundente: “El Estrecho de Ormuz ya no será un paso de libre navegación”.

Esta situación provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo y en los costos de bienes básicos a nivel global. Trump exige que Teherán reabra el estrecho “completamente y sin amenazas” como condición para avanzar en las negociaciones, que la Casa Blanca describe como “productivas”, aunque Irán las ha rechazado públicamente y las califica de “excesivas”.