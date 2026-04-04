Irán se queda sin representante en Argentina: el Gobierno expulsó a su principal diplomático

La respuesta de Irán contra el Gobierno

quiernomilei

Como respuesta, el régimen de Teherán, a través de su embajada en Uruguay, sostuvo que la postura argentina es un “error estratégico” y una “ofensa imperdonable” que genera responsabilidad internacional para el Estado.

En tanto, la Cancillería argentina desestimó las denuncias, señalándolas como “falsas, ofensivas e improcedentes” y la calificó como una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país.

Este distanciamiento se enmarca en el fuerte alineamiento de Argentina con las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel, países que mantienen un conflicto abierto con el régimen persa. El presidente Milei ha sido enfático al calificar a Irán como un “enemigo”, vinculándolo directamente con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994).

Mientras tanto, se desconoce si Soltani Tehrani regresará directamente a Teherán o si será destinado a otra representación diplomática en la región, como Uruguay, donde Irán mantiene presencia.