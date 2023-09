Afirman que Shakira, a los 46 años, está esperando un hijo

¿Quién es el padre? se preguntan los fans, bueno según comunican los medios ibéricos nadie; la cantante decidió ser madre soltera y utilizó el método de gestación subrogada.

De esta manera, Shakira cumplirá su sueño de ser madre de una niña, algo que ella deseaba cumplir al lado de su exmarido Piqué antes de la traición con Clara Chía.

shakira.jpg

María Becerra defendió con uñas y dientes a Shakira tras ser criticada por repetir ropa

La artista María Becerra fue noticia una vez más tras defender a Shakira. Resulta que la cantante colombiana fue criticada por repetir un outfit y 'La nena de Argentina' opinó sin filtro sobre los comentarios negativos.

En una entrevista radial con Enrique Santos, Becerra se soprendió: “Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder!”.

“Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice ‘pará, ya se me está estallando el vestidor’, no voy a hacer otro cuarto y la ropa tiene un uso. La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia”, admitió la cantante.

Al final, Becerra, en broma, tiró un 'palito' para los que criticaron a Shakira: “Dejame de joder un poquito, si vos usas las medias hasta que le salen agujeros...”.