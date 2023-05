La foto de Rusherking y María Becerra juntos a menos de dos meses de su separación con la China Suárez

Por supuesto no tardaron en llegar los rumores de acercamiento entre "la nena de Argentina" y el ex de Eugenia Suárez, sobre todo luego de que se los viera nuevamente juntos.

image.png

La China también está rehaciendo su vida, y de quien se la ve cada vez más cerca es de Nicolás Cabré, con quien suelen tener cada vez más ida y vuelta en las redes, alimentando los rumores de reconciliación entre ambos.

Sobre la colaboración musical de este grupo de músicos argentinos que la está rompiendo en todo el mundo, el próximo 1 de junio llegará a todas las plataformas una nueva canción con todos como protagonistas.

maria becerra con rusherking.jfif

La chicana de la China Suárez a Nicolás Cabré tras el partido que fue a ver con Rufina

Se sabe que la China Suárez es fanática de River Plate y su ex, Nicolás Cabré, de Vélez Sarsfield, y luego del clásico del lunes en el estadio Amalfitani, donde el actor asistió con Rufina, la ex de Rusherking le tiró un palito a su ex y padre de su hija.

Al terminar el partido del Fortín y el Millonario, el director teatral compartió una foto con Rufi en la platea y las sensaciones que le dejó el encuentro.

"No importa si ganamos, perdemos o empatamos… con vos soy el hombre más feliz del mundo”, escribió el actor quien en la foto estaba lookeado para el evento deportivo al igual que la niña.

cabre en la cancha con rufina.jfif

Entre los tantos comentarios que recibió Nico, el que más llamó la atención es el de la China quien, ni lenta ni perezosa, lo chicaneó por el resultado, súper fanática del equipo de Martín Demichelis.

“Igual no ganaron. Aguante River”, escribió ella junto al emoji de una carcajada, y abriendo el hilo de la conversación. “Te querés morir. Pensaste que ganaban”, respondió el actor, y ella cerró, “no boludooo, empatamos. Ya sé, pero siempre aguante River”.