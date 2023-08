 La letal decisión de Shakira para que sus hijos no estén con Gerard Piqué y Clara Chía

"Los niños dicen ‘Papá está todo el día con el celular y ni bola nos da’. Esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué. Y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chia y los chicos. Ella no deja que esté Clara Chia”, agregó el periodista argentino que vive en Los Angeles.

Aseguran que Shakira no quiere que sus hijos vean a Piqué con Clara Chía

“Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y sigue la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chía tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decir ‘No quiero a mis hijos esta chica’”, indicó Ceriani.

En consecuencia, titulares de portales españoles dan cuenta de que la joven tuvo que abandonar la casa de Piqué en los últimos días para que este pueda recibir a sus hijos. “Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da a todo. Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida”, indicó Ceriani, que contó que la colombiana sigue sola.

“Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera de esta. Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia”, cerró el periodista.