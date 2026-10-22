En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
alfajores
Recetas
Cocina

Alfajores de cacao, naranja y dulce de leche: la receta fácil y súper deliciosa para hacer en casa

Con cacao amargo, ralladura de naranja y dulce de leche repostero, estos alfajores caseros son fáciles de preparar y rinden aproximadamente 30 unidades.

Los alfajores de cacao y naranja se rellenan con dulce de leche repostero y se pueden decorar con chocolate o azúcar impalpable.

Los alfajores de cacao y naranja se rellenan con dulce de leche repostero y se pueden decorar con chocolate o azúcar impalpable.

Los alfajores caseros de cacao y naranja, rellenos de dulce de leche repostero, son fáciles de preparar y una buena opción para acompañar el café, el mate o el té. Con esta receta, se obtienen aproximadamente 30 unidades.

Leé también Alfajores marplatenses: la receta irresistible para hacer más de 30 unidades en casa
Con una masa tierna y esponjosa, dulce de leche repostero y una cobertura de chocolate semiamargo, esta receta permite preparar en casa más de 30 clásicos alfajores marplatenses.

Ingredientes para los alfajores de cacao y naranja

Para la masa

  • 1 huevo

  • 90 g de azúcar común

  • 100 g de manteca blanda, a punto pomada

  • 2 cucharadas soperas de miel

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Ralladura de 1 naranja o 1 limón

  • 220 g de harina leudante (o 220 g de harina común más 2 cucharaditas al ras de polvo de hornear)

  • 30 g de cacao amargo

  • 1 pizca de sal fina

  • ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio

Para el relleno y la cobertura

  • 500 g de dulce de leche repostero

  • Chocolate blanco o negro, glasé o azúcar impalpable (opcional)

Cómo hacer alfajores caseros de cacao y naranja, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Recetas Materas").

1. Preparar la base de la masa. Colocar la manteca blanda y el azúcar en un recipiente amplio. Mezclar con un tenedor o batidor hasta obtener una preparación cremosa. Agregar el huevo e integrar bien.

2. Incorporar los aromas. Añadir la ralladura de naranja o limón, la miel y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

3. Agregar los ingredientes secos. Tamizar la harina junto con el cacao amargo. Incorporar la sal y el bicarbonato de sodio. Sumar los ingredientes secos a la preparación anterior y unir sin amasar demasiado, hasta formar un bollo homogéneo.

4. Dejar reposar la masa. Envolver el bollo en papel film o guardarlo en un recipiente hermético. Aplanarlo ligeramente y llevarlo a la heladera durante al menos 2 horas. También se puede dejar reposar de un día para otro para que tome consistencia y resulte más fácil estirarlo.

5. Estirar y cortar las tapas. Retirar la masa de la heladera y colocarla sobre una mesada ligeramente enharinada. Estirar con un palo de amasar hasta alcanzar un grosor de entre 2 y 3 milímetros. Cortar las tapas con un cortante redondo o cuadrado y distribuirlas en una placa enmantecada.

6. Hornear las tapas. Precalentar el horno a 180 °C durante unos 10 minutos. Cocinar las tapas durante aproximadamente 15 minutos, hasta que estén firmes, sin dejar que se doren demasiado. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de rellenarlas.

7. Rellenar y decorar. Colocar una porción generosa de dulce de leche repostero sobre una tapa, con una cuchara o manga pastelera, y cubrir con otra. Presionar suavemente para no romperlas. Para terminar, espolvorear con azúcar impalpable, bañarlas en chocolate blanco o negro, o decorarlas con una capa fina de glasé.

Cómo conservar los alfajores caseros de cacao y naranja

Dejar reposar antes de servir. Se recomienda preparar los alfajores entre 1 y 2 días antes de consumirlos. Durante ese tiempo, las tapas absorben parte de la humedad del dulce de leche y adquieren una textura más tierna.

Conservar la masa cruda. La masa se puede guardar en la heladera hasta 5 días o congelar durante un máximo de 2 meses, siempre en un recipiente hermético o bien envuelta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
alfajores Recetas Cocina Hacks
Notas relacionadas
Alfajores de chocolate con dulce de leche y merengue italiano: cómo hacerlos en casa
Tragedia en la Ruta 3: murió un empresario de 38 años y un detalle estremecedor golpea a su familia
Astrología y salud: pico de cortisol, cansancio crónico y fatiga suprarrenal este jueves 22 de octubre, los 3 signos al límite de sus fuerzas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar