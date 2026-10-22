Alfajores de cacao, naranja y dulce de leche: la receta fácil y súper deliciosa para hacer en casa

(La receta corresponde al canal de YouTube "Recetas Materas").

1. Preparar la base de la masa. Colocar la manteca blanda y el azúcar en un recipiente amplio. Mezclar con un tenedor o batidor hasta obtener una preparación cremosa. Agregar el huevo e integrar bien.

2. Incorporar los aromas. Añadir la ralladura de naranja o limón, la miel y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

3. Agregar los ingredientes secos. Tamizar la harina junto con el cacao amargo. Incorporar la sal y el bicarbonato de sodio. Sumar los ingredientes secos a la preparación anterior y unir sin amasar demasiado, hasta formar un bollo homogéneo.

4. Dejar reposar la masa. Envolver el bollo en papel film o guardarlo en un recipiente hermético. Aplanarlo ligeramente y llevarlo a la heladera durante al menos 2 horas. También se puede dejar reposar de un día para otro para que tome consistencia y resulte más fácil estirarlo.

5. Estirar y cortar las tapas. Retirar la masa de la heladera y colocarla sobre una mesada ligeramente enharinada. Estirar con un palo de amasar hasta alcanzar un grosor de entre 2 y 3 milímetros. Cortar las tapas con un cortante redondo o cuadrado y distribuirlas en una placa enmantecada.

6. Hornear las tapas. Precalentar el horno a 180 °C durante unos 10 minutos. Cocinar las tapas durante aproximadamente 15 minutos, hasta que estén firmes, sin dejar que se doren demasiado. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de rellenarlas.

7. Rellenar y decorar. Colocar una porción generosa de dulce de leche repostero sobre una tapa, con una cuchara o manga pastelera, y cubrir con otra. Presionar suavemente para no romperlas. Para terminar, espolvorear con azúcar impalpable, bañarlas en chocolate blanco o negro, o decorarlas con una capa fina de glasé.

Cómo conservar los alfajores caseros de cacao y naranja

Dejar reposar antes de servir. Se recomienda preparar los alfajores entre 1 y 2 días antes de consumirlos. Durante ese tiempo, las tapas absorben parte de la humedad del dulce de leche y adquieren una textura más tierna.

Conservar la masa cruda. La masa se puede guardar en la heladera hasta 5 días o congelar durante un máximo de 2 meses, siempre en un recipiente hermético o bien envuelta.