Cómo hacer el auténtico alfajor santafesino: la simple receta tradicional con merengue y dulce de leche

500 g de dulce de leche repostero.

Para el merengue

100 g de azúcar impalpable.

1 clara de huevo (reservada de los huevos anteriores).

(reservada de los huevos anteriores). 100 g de azúcar común.

Agua, cantidad necesaria para cubrir apenas el azúcar.

Cómo hacer alfajores santafesinos paso a paso

La receta del tradicional alfajor santafesino fue divulgada por el cocinero Matías Chavero, en su canal de YouTube

Preparar la masa:

Colocar la harina y la sal en un bol. Incorporar la manteca fría y frotarla con las manos o un cornet hasta obtener un arenado.

Agregar las tres yemas, el agua y las dos cucharadas de ron. Integrar todos los ingredientes hasta formar un bollo.

Llevar la masa a la mesada y amasar durante 5 minutos, hasta que quede lisa.

Envolver con papel film y dejar descansar durante 30 minutos.

Estirar y hornear: estirar la masa hasta alcanzar un espesor aproximado de 2 milímetros.

Pinchar toda la superficie con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

Cortar discos con un cortante número 7 y acomodarlos sobre una placa para horno sin engrasar.

Hornear en un horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos, hasta que las tapas estén cocidas y apenas comiencen a tomar color.

Alfajor santafesino: preparado del merengue

Colocar el azúcar común en una olla y cubrir apenas con agua. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar los 118 °C, conocido como punto bolita blanda.

Mientras tanto, batir la clara junto con el azúcar impalpable.

Cuando el almíbar esté listo, incorporarlo lentamente en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta que el bol esté completamente frío y el merengue quede firme, brillante y con buena consistencia.

Armado de los alfajores santafesinos

Untar una tapa con dulce de leche repostero, colocar otra encima, agregar nuevamente dulce de leche y cerrar con la tercera tapa, formando un alfajor triple.

Es importante que el dulce de leche no llegue hasta los bordes, para evitar que se mezcle con el merengue durante el baño.

Cubrir completamente cada alfajor con el merengue, comenzando por los laterales y luego la parte superior e inferior.

Apoyarlos sobre una rejilla y dejar secar. Lo ideal es esperar 24 horas para obtener la textura tradicional, aunque en climas secos pueden estar listos en unas 8 horas.

Los secretos para que el alfajor santafesino quede perfecto

Estirar la masa bien fina: un espesor de unos 2 milímetros permite obtener las clásicas tapas delicadas y crocantes.

Usar dulce de leche repostero: su consistencia evita que el relleno se desborde al armar los alfajores.