50 g de manteca blanda.

60 g de azúcar.

1 yema.

40 g de banana pisada y hecha puré.

¼ cucharada de esencia de banana (opcional).

180 g de harina 0000.

¼ cucharada de polvo para hornear.

¼ cucharada de bicarbonato de sodio.

Para el relleno:

200 ml de crema de leche.

40 g de azúcar impalpable.

½ cucharada de esencia de vainilla.

40 g de banana pisada y hecha puré.

200 g de queso crema.

40 g de chocolate rallado.

2 cucharadas colmadas de dulce de leche clásico.

Para la cobertura:

250 g de chocolate semiamargo.

1 cucharada de aceite neutro (opcional).

Cómo hacer alfajores Banana Split paso a paso

1. Preparar las tapas de masa

En un recipiente, colocar la manteca blanda junto con el azúcar y mezclar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar la yema y revolver. Agregar el puré de banana y la esencia de banana, si se desea intensificar su aroma.

Añadir la harina, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Integrar los ingredientes sin amasar en exceso. Para unir la preparación, se puede utilizar la técnica del fresado: presionar suavemente la masa con la palma de la mano hasta tres veces.

Envolver en papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos. Una vez fría, estirar sobre la mesada hasta alcanzar un espesor uniforme de 3 mm.

Cortar las tapas con un molde circular de 6 cm de diámetro y colocarlas en una placa cubierta con papel manteca o una plancha de silicona. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 7 a 8 minutos. Retirar y dejar enfriar por completo antes de utilizarlas.

2. Elaborar el relleno cremoso

En un bol, batir la crema de leche con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta alcanzar medio punto, es decir, cuando comience a tomar cuerpo sin quedar completamente firme.

Incorporar el queso crema frío y el puré de banana. Continuar batiendo hasta conseguir una preparación sostenida y con picos firmes.

Por último, agregar el chocolate rallado e integrarlo con una espátula mediante movimientos envolventes.

3. Armar los alfajores

Colocar el relleno en una manga pastelera y distribuirlo sobre una de las tapas frías. Formar un borde elevado con dos aros superpuestos, dejando libre el centro.

En esa cavidad, colocar una porción de dulce de leche clásico. Cubrir con otra tapa, con la cara lisa hacia arriba, y presionar ligeramente para asentar la preparación sin desplazar el relleno.

Llevar los alfajores armados al freezer durante 20 a 30 minutos para que el relleno tome firmeza antes del baño de chocolate.

4. Bañar con chocolate semiamargo

Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas, en intervalos de 30 segundos y revolviendo entre cada tanda. De manera opcional, incorporar una cucharada de aceite neutro para lograr una consistencia más fluida.

Retirar los alfajores del freezer y sumergirlos de a uno en el chocolate fundido, con ayuda de dos tenedores. Escurrir el excedente y colocarlos sobre papel manteca o una plancha de silicona.

Dejar solidificar la cobertura a temperatura ambiente antes de manipularlos o servirlos.