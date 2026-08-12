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Alfajores marplatenses: la receta irresistible para hacer más de 30 unidades en casa

Con una masa tierna y esponjosa, dulce de leche repostero y una cobertura de chocolate semiamargo, esta receta permite preparar en casa más de 30 clásicos alfajores marplatenses.

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Con una masa tierna y esponjosa

Con una masa tierna y esponjosa, dulce de leche repostero y una cobertura de chocolate semiamargo, esta receta permite preparar en casa más de 30 clásicos alfajores marplatenses.

Los alfajores marplatenses son un clásico de la pastelería argentina, reconocidos por sus tapitas tiernas, húmedas y esponjosas, el generoso relleno de dulce de leche y la cobertura de chocolate. Esta receta permite prepararlos en casa y obtener unas 35 unidades, con una masa que no requiere amasado para conservar su textura característica.

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Con sus finas capas de masa, abundante dulce de leche y un clásico baño de merengue blanco, el alfajor santafesino es uno de los grandes íconos de la pastelería argentina.

El toque de miel y la combinación de ralladuras de naranja y limón aportan un sabor y aroma particulares. El resultado son unos alfajores caseros, suaves por dentro y con una cobertura de chocolate semiamargo que completa la preparación.

Ingredientes para los alfajores marplatenses

Para las tapitas

  • Manteca: 300 g, a temperatura ambiente.
  • Azúcar: 100 g (1/2 taza).
  • Sal: 1 pizca.
  • Huevos: 2 unidades.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharada.
  • Ralladura: 1 naranja y 1 limón.
  • Miel: 90 g (3 cucharadas).
  • Cacao semiamargo: 50 g (3/4 de taza).
  • Bicarbonato de sodio: 5 g (1/2 cucharada).
  • Polvo de hornear: 10 g (1 cucharada).
  • Almidón de maíz (Maizena): 100 g (1 taza).
  • Harina común: 500 g.

Para el relleno y la cobertura

  • Dulce de leche repostero: 400 g.
  • Licor (opcional): unas gotas de ron o coñac.
  • Chocolate semiamargo para baño: 500 g.

Alfajores marplatenses: cómo hacerlos paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House").

1. Preparar la masa

Cremado: en un bol, batir la manteca con el azúcar y la pizca de sal hasta obtener una preparación cremosa.

Incorporar los líquidos: agregar los huevos, la esencia de vainilla, las ralladuras de naranja y limón y, por último, la miel. Mezclar hasta integrar.

Agregar los secos: tamizar sobre la preparación el cacao, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, el almidón de maíz y la harina.

Integrar sin amasar: unir los ingredientes con una espátula, sin amasar. Es importante manipular la masa lo menos posible para conservar su textura húmeda y esponjosa.

Primer descanso: envolver la masa en papel film y llevarla a la heladera durante 30 minutos.

2. Cortar y hornear las tapitas

Estirar: dividir la masa en dos partes para trabajar con mayor comodidad. Mientras se trabaja una mitad, conservar la otra en la heladera. Estirar la masa entre dos papeles de horno para evitar que se pegue y no tener que incorporar harina extra.

Cortar: pasar un cortante redondo por harina y cortar las tapitas. Para levantarlas sin deformarlas, utilizar una espátula o un cuchillo enharinado. Colocarlas sobre una bandeja cubierta con papel manteca.

Segundo descanso: llevar las bandejas con las tapitas crudas a la heladera durante 20 minutos antes de hornear.

Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos. Las tapitas estarán listas cuando se despeguen de la fuente. Deben conservar una textura esponjosa, por lo que es importante evitar que se quemen o se cocinen de más.

3. Rellenar y bañar

Preparar la cobertura: derretir el chocolate a baño María. Una vez que el agua esté caliente, retirar el recipiente del fuego y continuar mezclando el chocolate hasta que se derrita por completo, para evitar que se queme.

Preparar el relleno: de manera opcional, incorporar unas gotas de ron o coñac al dulce de leche. La cantidad debe ser pequeña para evitar que el relleno pierda consistencia.

Armar los alfajores: colocar el dulce de leche sobre el lado más grueso de una de las tapitas, es decir, el que quedó hacia arriba durante la cocción. Cubrir con otra tapita, dejando el lado plano hacia afuera para obtener un acabado más prolijo.

Bañar: emprolijar los bordes del dulce de leche y sumergir cada alfajor en el chocolate derretido. Escurrir el excedente y colocar sobre papel de horno hasta que la cobertura se seque y los alfajores puedan despegarse con facilidad.

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