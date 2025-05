Astrología: Mercurio entra en Cáncer y sólo si tu signo es uno de estos 5, vas a notar el cambio

Para Tauro, este tránsito activa el deseo de volver a lo seguro. Lo doméstico se convierte en prioridad. Sentirá una urgencia por revisar el vínculo con sus raíces: la familia, el hogar, los recuerdos. La sensibilidad aumenta y hay un deseo fuerte de proteger lo propio. Las conversaciones con personas cercanas serán más significativas que nunca.

Un detalle: este tránsito puede llevarlo a tomar decisiones económicas pensando en su estabilidad emocional. Nada impulsivo. Todo parte del corazón.

Cáncer: palabras con alma

Si sos Cáncer, Mercurio pasando por tu signo es como una lupa sobre tus emociones. Tu manera de comunicarte se vuelve más potente, pero también más vulnerable. Vas a tener ganas de hablar desde un lugar honesto, sin filtros. Y eso puede incomodar a quienes no estén listos para tanta verdad emocional.

Este período es ideal para tener charlas que postergaste, escribir desde el alma o simplemente abrirte a contar lo que sentís. También es un momento muy fértil para terapias, introspección y reconectar con tu historia personal.

Virgo: intuición inesperada

Aunque Virgo suele apoyarse en la lógica, cuando Mercurio entra en Cáncer su lado más intuitivo toma protagonismo. Empieza a captar cosas que no se dicen, a leer entre líneas, a sospechar emociones detrás de gestos mínimos. Y eso puede jugarle a favor si lo acepta sin resistencia.

En este tránsito, Virgo descubrirá que no todo se resuelve con datos. A veces, hay que dejar que el corazón tome el timón. En las relaciones personales, podrá detectar necesidades ocultas en sus seres queridos y será un excelente apoyo emocional.

Escorpio: intensidad controlada

Para Escorpio, el tránsito de Mercurio por Cáncer es una oportunidad para poner palabras a emociones que ha guardado por mucho tiempo. Se abre una fase en la que podrá decir lo que siente sin herir, porque lo hará desde la empatía. Su tono será más comprensivo, menos defensivo.

Este signo, que suele sentir todo a niveles profundos, encontrará alivio al verbalizar lo que lleva adentro. En el ámbito amoroso, será un momento clave para tener charlas profundas y decidir si avanza o cierra ciclos.

Piscis: sanar a través del diálogo

Piscis, el signo más emocional del zodiaco, sentirá este tránsito como un bálsamo. Mercurio en Cáncer le permite expresarse sin miedo, con más claridad, pero sin perder la sensibilidad. Lo que diga tocará fibras porque será auténtico.

Este momento es ideal para hablar de heridas pasadas, para reconectar con familiares con quienes hubo distancias o incluso para comenzar un proyecto artístico vinculado a la memoria o al hogar. Las emociones fluyen y Piscis sabe cómo nadar en ellas.

El ingreso de Mercurio en Cáncer no es sólo un evento más en el calendario astrológico. Marca una etapa donde la comunicación se tiñe de emociones. No se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Con el corazón, con intención y con cuidado.

Durante este período, que comienza el 9 de junio, habrá una tendencia general a priorizar las conversaciones con seres queridos, resolver temas familiares o incluso revisar la historia personal para entender heridas emocionales no cerradas.

También será un tiempo para cuidar el lenguaje. Las palabras pueden sanar o herir más profundamente de lo habitual. Por eso, este tránsito exige delicadeza, escucha activa y empatía.

