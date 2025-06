Gladys La Bomba Tucumana reveló el pacto que hizo con su novio, Luciano Ojeda, antes de su muerte

Y expresó: “Doy gracias al destino de darme la suerte de haberme cruzado en tu camino”. Luego, prometió amar al joven empresario, si Dios les concede la oportunidad de estar juntos por el resto de sus vidas.

Hacia el cierre de esta declaración, se aprecia una dulce promesa: “Prometo respetarte, cuidarte, amarte, mimarte y malcriarte por siempre. No dejes nunca de ser quien sos y no cambies nunca por nada. Te amo en esta y en todas nuestras vidas.”

A pie de firma, aparecen lindos detalles: como si se tratase de un documento legal, el empresario plasmó su sello personal y firmó, ella hizo lo mismo y puso su rúbrica justo debajo del texto.

Gladys La Bomba Tucumana

La carta de despedida de Gladys La Bomba Tucumana a su novio

“Mi capitán, mi soldado, ¡el más valiente! ¡El que se bancó mil flagelaciones todo por vivir! Por nosotros, por nuestro amor. No puedo siquiera pensar que me dejaste, mi gran amor. ¡Qué lástima que nos duró tan poco! Pienso que tienes unas alas blancas, plateadas, y que me miras desde algún lugar porque ya eres un ángel, ¡amor de mi vida!”, exclamó.

Y completó: “Tengo mil cosas más para decir de vos y de nuestro amor, pero no alcanzarían todas las hojas del mundo. Te amo, te extraño, te necesito, mi gran amor, ¡mi vida! Mi flaco, mi guerrero, mi centurión, mi turco, mi soldado, mi capitán, mi Chano, mi Luciano... Mi gran y único amor eterno. Descansa, amor mío. Ya no duele más”.