Consternación por la muerte del actor y guionista tras una dura lucha contra un cáncer

Norman Eshley alcanzó la fama gracias a su participación en “George y Mildred”, la exitosa comedia de ITV que lo convirtió en un rostro entrañable para millones de espectadores. En la serie, compartió pantalla con Brian Murphy, Yootha Joyce y Sheila Fearn, consolidándose como una figura clave de la televisión británica de los años 70 y 80.

Pero su talento no se limitó a una sola producción. Eshley también fue parte de la recordada comedia “Un hombre en casa” (“Man About the House”), serie que, junto a “George y Mildred”, marcó una época dorada para el humor televisivo del Reino Unido. Su estilo interpretativo, basado en un equilibrio entre la ironía y la cercanía, lo convirtió en un actor muy querido tanto por el público como por sus colegas.

Además de sus papeles icónicos en televisión, Norman Eshley tuvo una sólida carrera cinematográfica y teatral. Su debut en la gran pantalla llegó en 1968, de la mano del legendario Orson Welles, en el drama “La historia inmortal”, producción que le permitió mostrar un registro actoral más profundo. Durante el rodaje, según recordó un fan en redes sociales, Eshley desarrolló una relación cercana con Welles, quien valoró su talento y profesionalismo.

En televisión, también participó en “Los cuentos de Canterbury” y otras producciones que reforzaron su versatilidad artística. Antes de su salto a la pantalla, había brillado en el teatro del West End londinense e interpretado numerosas obras de Shakespeare, mostrando su capacidad para transitar entre la comedia ligera y el drama clásico.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto y reconocimiento hacia el actor. Un usuario escribió en Twitter/X:

“Acabo de enterarme de la muerte de Norman Eshley, estrella de comedias, veterano de la televisión y protagonista masculino de La historia inmortal de Orson Welles, durante la cual desarrolló una hermosa relación con el gran hombre”.

Otro fan expresó su tristeza con palabras que reflejan el impacto generacional del actor: “Me rompe el corazón saber que Norman Eshley ha fallecido. Crecí con él en Un hombre en casa y George y Mildred. Obviamente, tiene muchos otros créditos como actor. Lo extrañaremos. #RIP”.

Estos mensajes, replicados por miles de usuarios, reflejan cómo Eshley dejó una huella imborrable en varias generaciones de televidentes, que encontraron en sus personajes un espejo de humor, ternura y cercanía.

Además de su carrera actoral, Norman Eshley también incursionó en la escritura, mostrando otra faceta creativa. Fue coautor del libro “The Dreamtime Of The Artful Dodger”, una secuela literaria de la icónica novela “Oliver Twist” de Charles Dickens. La obra, aunque menos conocida que su labor en la pantalla, fue bien recibida por los amantes de la literatura derivada de clásicos ingleses.

Su incursión en la escritura evidenció su pasión por contar historias, una habilidad que lo acompañó desde sus inicios en el teatro hasta sus últimos años, cuando ya estaba alejado de los focos, pero seguía vinculado al arte.

El fallecimiento de Norman Eshley deja un vacío en la televisión y el cine británicos, pero su legado permanece vivo en cada episodio de las series que lo convirtieron en una figura inolvidable. Para los fanáticos de la comedia clásica, su rostro seguirá asociado a personajes entrañables que lograron arrancar sonrisas en momentos cotidianos.

En un mundo del espectáculo cada vez más efímero, la trayectoria de Eshley es un recordatorio de que el talento auténtico y la sencillez personal pueden convertir a un actor en un verdadero ícono.

Mientras su familia y sus admiradores lo despiden, su recuerdo se inmortaliza en cada risa provocada por “George y Mildred” y en las nuevas generaciones que descubrirán su trabajo a través de reposiciones y plataformas digitales.