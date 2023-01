El consejo que le dio el Kun Agüero a un chico dentro de la cancha que le cambió la vida

Pero, resaltó por una cuestión más antes de que se disputará el partido. El Kun asesoró al niño que tenía al lado al entrar a la cancha.

Al verle la cabellera, el argentino le indicó que debería hacerse algunos cambios para en su corte de pelo. El joven no lo dudó, al finalizar el partido fue a la peluquería y mostró el cambio en sus redes.

De pelo en toda la cabellera a un corte moderno y canchero que le quedó divino.

Embed

La dura respuesta del Kun Agüero a Zlatan Ibrahimovic tras sus críticas a la Selección Argentina

Zlatan Ibrahimovic realizó explosivas declaraciones durante una entrevista que la estrella de Suecia le brindó a un medio de Francia. Sus frases recorrieron el mundo: el delantero del Milan elogió a Lionel Messi, al que destacó como "el mejor de la historia", pero criticó duramente al resto de los futbolistas argentinos.

"Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer", disparó el excompañero del 10 argentino en Barcelona.

A las pocas horas, el que tomó la palabra y salió a responderle con dureza fue Sergio Agüero: "Recordemos que vos también te portabas mal, ¿no? Me acuerdo de que jugamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas (sic), contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Me parece que es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más", contestó el Kun en un stream vía Twitch.

"Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron, pero bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así...", siguió el Kun.