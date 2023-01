La dura respuesta del Kun Agüero a Zlatan Ibrahimovic tras sus críticas a la Selección Argentina

A las pocas horas, el que tomó la palabra y salió a responderle con dureza fue Sergio Agüero: "Recordemos que vos también te portabas mal, ¿no? Me acuerdo de que jugamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas (sic), contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Me parece que es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más", contestó el Kun en un stream vía Twitch.

Kun Aguero - Zlatan 2.jpg Zlatan Ibrahimovic y el Kun Agüero durante el clásico inglés entre el Manchester United y el City. (Foto: AFP)

"Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron, pero bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así...", siguió el Kun.

Video: El Kun Agüero le responde a Zlatan Ibrahimovic

Por último, Agüero cerró su relato y fundamentó el motivo de su mensaje con Zlatan: “Él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí porque yo estuve allí. Siento que me tiraste a mí, ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa. Lo siento. I’m sorry”, dijo entre risas.

El mensaje de Zlatan Ibrahimovic contra los jugadores de la Selección Argentina

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial", fueron las palabras de Ibrahimovic, que antes de comenzar el torneo, jamás ocultó su deseo de ver al argentino levantando la Copa del Mundo.

En una reciente entrevista, Ibrahimovic celebró lo que hizo Kylian Mbappé y hasta le envió un mensaje: "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé", sostuvo.

El sueco disparó sin filtro contra el resto de los integrantes de la Scaloneta: "Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".