Zlatan Ibrahimovic, del elogió a Lionel Messi a las explosivas declaraciones contra los jugadores de la Selección

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial", fueron las palabras de Ibrahimovic, que antes de comenzar el torneo, jamás ocultó su deseo de ver al argentino levantando la Copa del Mundo.

En una reciente entrevista con France Inter, Ibrahimovic celebró lo que hizo Kylian Mbappé y hasta le envió un mensaje: "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé", sostuvo.

La lapidaria frase de Zlatan Ibrahimovic contra los jugadores de la Selección Argentina

Embed

El sueco disparó sin filtro contra el resto de los integrantes de la Scaloneta: "Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

Zlatan - Messi 1.jpg

Ibrahimovic consideró que los jugadores argentinos no fueron buenos ganadores por diferentes episodios que protagonizaron durante el Mundial, como el partido ante Países Bajos, en los cuartos de final, o en la misma final contra Francia, a partir de los gestos y las cargadas de Dibu Martínez a Mbappé.

En la actualidad, Ibrahimovic se encuentra en plena recuperación de la operación a la que se sometió el año pasado por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se estima que volverá a las canchas a principios de marzo, aunque, según la versión de la prensa europea, el Milán, su actual club, tendría decidido no renovarle el contrato.