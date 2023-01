El Kun Agüero se ilusiona con volver a jugar con Lionel Messi: "Tiene las puertas abiertas de mi equipo"

El sueño del Kun Agüero de volver a jugar con Messi

Messi y el Kun 1.jpg Lionel Messi y el Kun Agüero, tras conseguir la Copa América en Brasil 2021 (Foto: Télam)

"Obviamente, no es fácil, es difícil, pero todo depende de la situación de Leo a fin de temporada. Obvio que Leo y cualquiera tienen las puertas abiertas para jugar en Kunisports", respondió el Kun, quien salió campeón con la Selección Argentina y levantó junto a Messi la Copa América 2021. Meses después, el Kun debió retirarse por un problema cardíaco que lo sacó de la máxima competencia.

Según el reglamento de la Kings League, todos los equipos tienen un cupo para un jugador 12 que pueden ir cambiando fecha a fecha. Lo único que dicta el reglamento es que debe ser anunciado 48 horas antes del domingo, que es el día de partido.

"Sería muy lindo, pero igual hay que ver porque pueden jugar 12, por lo que uno de los dos va a tener que salir. Obviamente que va a jugar él y yo hago stream...", bromeó el Kun.

Hace unos días, el exdelantero del Manchester City reveló lo que Messi le contó cuando lo vio volver a ponerse los botines y jugar en el certamen que se disputa bajo techo y en una cancha de césped sintético.

"Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató. Pero le dije: 'Qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", relató.

"Me rompí todo": el lamento del Kun Agüero al sufrir una dura lesión en la Kings League

El Kun Agüero estaba disfrutando de volver a sentirse jugador. Sin las presiones de la alta competencia, hace una semana le llegó el debut en KuniSports, su equipo de la Kings League. Este domingo, salió a la cancha nuevamente, pero a los 11 minutos del primer tiempo tuvo que pedir el cambio de manera abrupta por una dura lesión en el aductor.

El Kun sintió un fuerte dolor y se encargó de contar lo que había sucedido. "Me rompí todo. ¡Cómo me jodí el aductor! La con... de su madre...", se lamentó. Al parecer, la inactividad le jugó una mala pasada.