El récord más feliz de todos: un hospital anunció su trasplante de hígado N°1500

Así ocurrió con Lorena, una historia paradigmática entre los 1500 trasplantes hepáticos, por ser la más reciente y una de las más complejas, ya que se trata del segundo caso de este tipo realizado en nuestro país.

Lorena llegó al Hospital con 41 años y su hígado enfermo por metástasis como consecuencia de un cáncer de colon del cual había sido operada tiempo atrás. Mientras se encontraba en tratamiento de quimioterapia, el equipo de salud comenzó a evaluar la alternativa del trasplante.

En estos casos, la legislación no permite el trasplante con hígado de donante fallecido, por eso se analizó la opción de realizar uno con donante vivo. Como entre sus familiares directos no había ninguno que reuniera las condiciones para ser su donante, se recurrió a la Justicia para que autorizara la donación por parte de un primo político, con quien Lorena no tiene una relación de consanguinidad.

La autorización judicial -necesaria para asegurar la transparencia del sistema de donación y trasplante de órganos- llegó al cabo de un mes. El 20 de marzo de 2023, en dos quirófanos en simultáneo y con más de 40 profesionales de la salud trabajando coordinadamente, Lorena recibió una porción del hígado de su primo.

Hoy, su evolución es favorable y ya recibió el alta hospitalaria que le permite, de a poco, retomar sus actividades cotidianas. Además, con el nuevo hígado funcionando, ya no necesita asistir a las sesiones de quimioterapia.