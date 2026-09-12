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Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de la película romántica más vista en Argentina

"Enfrentados: Marfil", la película protagonizada por Ester Expósito, se estrenó en Prime Video con una historia de romance, acción y suspenso.

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Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de la película romántica más vista en Argentina. (Foto: Gentileza Prime Video)

Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de la película romántica más vista en Argentina. (Foto: Gentileza Prime Video)

Enfrentados: Marfil aterrizó en Prime Video con una combinación que ya demostró tener un enorme poder de convocatoria: romance juvenil, suspenso y una historia nacida de una novela de Mercedes Ron. La producción está protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García y buscará repetir parte del impacto que consiguió la saga Culpables.

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La nueva apuesta audiovisual se estrenó el miércoles 9 de septiembre y está disponible de manera simultánea en más de 240 países. Detrás del proyecto estará Mercedes Ron, una de las autoras que consiguió convertirse en uno de los grandes nombres de la literatura young adult en español después de comenzar su carrera publicando historias en Wattpad.

La película lleva a la pantalla el primer libro de la bilogía Enfrentados, publicada por Ron en 2019. La historia seguirá a Marfil Cortés, una joven cuya vida cambiará por completo después de sufrir un secuestro mientras sale a correr por Central Park.

A partir de ese momento, su padre tomará una decisión que modificará todavía más su rutina: contratará a un guardaespaldas para protegerla durante todo el día. Ese hombre será Sebastian Moore. Y entre ambos aparecerá una relación marcada inicialmente por el enfrentamiento, pero también por una atracción que irá creciendo.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

¿De qué trata Enfrentados: Marfil en Prime Video?

La vida de Marfil, la hija de un poderoso empresario español, da un giro cuando la secuestran y liberan sin explicaciones, por lo que su padre contrata a Sebastian Moore como su guardaespaldas. Obligados a pasar cada minuto del día juntos, surge entre ellos una inevitable atracción en un mundo donde nada es lo que parece.

Ester Expósito brilla en Prime Video con Enfrentados: Marfil

Ester Expósito será la encargada de interpretar a Marfil Cortés. La producción combina el romance con elementos de thriller. Habrá persecuciones, situaciones de peligro y momentos de tensión que acompañarán el desarrollo de la relación entre los protagonistas.

Su trayectoria reciente se había acercado a proyectos diferentes. En Enfrentados: Marfil, en cambio, la actriz volverá a una producción juvenil en la que el romance tendrá un peso fundamental.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Junto a ella estará Hugo Diego García, actor hispanofrancés que interpretará a Sebastian Moore. García participó en La sustancia, la película de body horror que recibió una importante atención internacional.

La dinámica entre Ester Expósito y Hugo Diego García será, por lo tanto, uno de los principales atractivos de la película.

Una historia que buscará repetir el fenómeno de Culpables

Mercedes Ron alcanzó notoriedad cuando publicó los tres libros que conformaron la saga Culpables. Aquellas novelas rápidamente consiguieron una enorme cantidad de lectores.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

El éxito literario llamó la atención de Prime Video. En 2023, la plataforma dio luz verde a la adaptación cinematográfica de la trilogía, que tuvo como protagonistas a Nicole Wallace y Gabriel Guevara.

Ahora, Prime Video volverá a apostar por una obra de Ron. Esta vez será el turno de Enfrentados, una bilogía que trasladará a la pantalla la historia de Marfil Cortés y Sebastian Moore.

El elenco principal de Enfrentados: Marfil con Ester Expósito

  • Ester Expósito
  • Hugo Diego García
  • Pablo Molinero
  • Lluís Homar
  • Joaquín Ferreira
  • Zoe Bonafonte
  • Majo Gámez
  • Joâo Bettencourt
  • Leander Vivey
  • Eric Masip
(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

La historia no terminará con Enfrentados: Marfil

Los espectadores que comiencen la historia no tendrán que interpretar Enfrentados: Marfil como una película independiente. Desde el comienzo, el proyecto fue planteado como una adaptación de los dos libros que forman la bilogía.

Por eso, la historia continuará con Enfrentados: Ébano, basada en la segunda novela de Mercedes Ron.

La primera película funcionará así como la presentación de los personajes y del conflicto central. El vínculo entre Marfil y Sebastian será el eje que permitirá desarrollar una historia que tendrá continuidad.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

La segunda entrega trasladará a la pantalla la continuación de la historia y mantendrá la apuesta por llevar las novelas de Ron al terreno audiovisual.

La estrategia también permitirá a Prime Video construir una nueva franquicia alrededor de la autora, después del impacto que consiguió con Culpables.

Tráiler oficial de Enfrentados: Marfil en Prime Video

En pocas palabras

  • Ester Expósito: La actriz protagoniza "Enfrentados: Marfil", nueva película de Prime Video.
  • Trama: La historia combina romance juvenil, suspenso y acción, basada en novela de Mercedes Ron.
  • Estreno: La producción, que busca repetir el éxito de "Culpables", ya está disponible en más de 240 países.
Resumen generado por Thinkindot AI
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