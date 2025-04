La miniserie de 6 episodios en Netflix que mezcla poder, deseo y secretos oscuros en un thriller imperdible.

De qué trata Anatomía de un escándalo

La historia de Anatomía de un escándalo se centra en Sophie Whitehouse, interpretada por Sienna Miller, quien vive junto a su esposo, James Whitehouse (Rupert Friend), una vida de lujos y estabilidad. Él es un reconocido político con un futuro brillante dentro del Parlamento británico. Pero todo cambia abruptamente cuando se hace pública una relación extramatrimonial que lo pone en el ojo del huracán.

Anatomía de un escándalo MIniserie 1.jpg

Lo que en principio parece una aventura consensuada pronto se transforma en una acusación por abuso sexual, lo que desata un proceso judicial y mediático que sacude las bases del matrimonio y del poder político que representa Whitehouse. Sophie, dividida entre la lealtad, el amor y la necesidad de descubrir la verdad, se ve obligada a enfrentar todo lo que ignoró durante años.

El personaje de Kate, interpretado por Michelle Dockery, es la abogada encargada de llevar adelante el caso contra James. A medida que avanza la historia, su figura se convierte en una de las más sólidas de la narrativa, aportando una visión crítica al sistema de privilegios que encubre y perpetúa abusos dentro de las élites británicas.

Anatomía de un escándalo MIniserie 2.jpg

El elenco de Anatomía de un escándalo

Sienna Miller

Michelle Dockery

Rupert Friend

Naomi Scott

Josette Simon

Joshua McGuire

Anatomía de un escándalo MIniserie 3.jpg

Por qué ver Anatomía de un escándalo

Si te interesan las series que combinan drama legal con giros psicológicos, y si disfrutaste de producciones como The Crown, Big Little Lies o House of Cards, Anatomía de un escándalo es una opción ideal. Tiene todos los ingredientes para atrapar: personajes bien construidos, una historia de impacto y un tema que sigue más vigente que nunca.

Esta ficción de Netflix no solo entretiene, sino que deja pensando. Por eso sigue en el top de visualizaciones y mantiene su relevancia a pesar del paso del tiempo desde su estreno.