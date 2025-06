Sobre la audiencia prevista para este miércoles, el abogado anticipó: “Cristina se va a presentar. Y de acuerdo con lo que decida el tribunal, volverá a su casa con prisión domiciliaria o será enviada a una institución federal, como quiere Patricia Bullrich”.

Beraldi cerró su intervención con un mensaje enfático: “En un juicio penal, la identidad política no puede ser el elemento definitorio. Si soy peronista o antiperonista no debería pesar. Eso no puede ocurrir”.