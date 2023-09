La precuela de Netflix que ARRASA y en pocos días se posicionó como las más vistas

Dirigida por un talentoso equipo de cineastas encabezado por Timothy Van Patten, Jeremy Podeswa y Carl Franklin, El Pacífico se presenta como un relato épico de la Segunda Guerra Mundial, con un total de 10 capítulos que oscilan alrededor de los 48 minutos cada uno.

Uno de los aspectos más impresionantes de esta producción es su impresionante historial en premiaciones. Las nominaciones a los codiciados Premios Emmy no se hicieron esperar, con la serie compitiendo en varias categorías, incluida la codiciada "Mejor Miniserie". Además, también obtuvo merecidas nominaciones en los Premios Globo de Oro.

El Pacífico es la digna sucesora de otra aclamada serie bélica, "Hermanos de Sangre," ambas producidas por el icónico dúo de cine Steven Spielberg y Tom Hanks. Financiada por Dreamworks y HBO, esta serie se ganó el título de ser la producción más cara de todos los tiempos, lo que es evidencia de su compromiso con la autenticidad y la calidad en la narración histórica.

La serie se basa principalmente en las memorias de dos valientes soldados estadounidenses: With the Old Breed, escrita por Eugene Sledge, y Helmet for My Pillow, escrita por Robert Leckie. Ambos relatos ofrecen una visión intensa y cruda de sus experiencias en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que abarcó los años 1939-1945.