"Moana", la emocionante película de acción real, se estrena exclusivamente en Disney+

Basada en la popularidad de la película animada original, la película más vista de todos los tiempos en Disney+ con más de 1,5 mil millones de horas reproducidas a nivel mundial, la nueva versión de acción real invita a reconectarse con las queridas amistades y música, mientras se embarcan en un nuevo y emocionante viaje. Desde clásicos como “Cuan lejos voy” y “Yo soy Moana” hasta la nueva canción “Along The Way”, las audiencias podrán disfrutar de una noche de cine perfecta y cantar junto a Moana con toda la familia.