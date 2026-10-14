Las familias podrán zarpar con Moana y Maui en su viaje más allá del arrecife cuando la nueva película de acción real de Disney, Moana, se estrene exclusivamente en Disney+ el 21 de octubre de 2026.
"Moana", una aventura extraordinaria para toda la familia, con canciones inolvidables e imágenes impresionantes, llega a Disney+. Cuándo se estrena la película.
"Moana", la emocionante película de acción real, se estrena exclusivamente en Disney+. (Foto: Gentileza Disney)
Las familias podrán zarpar con Moana y Maui en su viaje más allá del arrecife cuando la nueva película de acción real de Disney, Moana, se estrene exclusivamente en Disney+ el 21 de octubre de 2026.
Las audiencias podrán regresar al mundo de Moana y vivir esta icónica historia de una manera completamente nueva con esta épica aventura de acción real, llena de música inolvidable, imágenes impresionantes y personajes inspiradores. Dwayne Johnson vuelve a interpretar al entrañable semidiós Maui en la nueva película, mientras que Catherine Lagaaia interpreta a la valiente navegante Moana.
Basada en la popularidad de la película animada original, la película más vista de todos los tiempos en Disney+ con más de 1,5 mil millones de horas reproducidas a nivel mundial, la nueva versión de acción real invita a reconectarse con las queridas amistades y música, mientras se embarcan en un nuevo y emocionante viaje. Desde clásicos como “Cuan lejos voy” y “Yo soy Moana” hasta la nueva canción “Along The Way”, las audiencias podrán disfrutar de una noche de cine perfecta y cantar junto a Moana con toda la familia.
En Moana, la versión de acción real de Disney de la querida aventura animada nominada al Oscar®, Moana (Catherine Lagaaia) responde al llamado del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el entrañable semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.
La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton), ganador de un Emmy® y un Tony Award®; producida por Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda; y producida por Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Aulii Cravalho, quien prestó su voz a Moana en las películas animadas Moana y Moana 2. Moana cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foai y Mark Mancina, y una banda sonora original compuesta por Mancina.