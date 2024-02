Murió la actriz Kagney Linn Karter a los 36 años de edad

Embed - Kagney Linn Karter en Instagram: "Dancing @diamondclubcleveland tonight come say hi" View this post on Instagram A post shared by Kagney Linn Karter (@flyingspreadies76)

El trágico suceso tuvo lugar el pasado jueves 15 de febrero, cuando agentes de policía descubrieron el cuerpo sin vida de Karter en su residencia de Cleveland. Fuentes cercanas a la actriz han confirmado que su muerte fue resultado de un suicidio, señalando que enfrentaba una profunda depresión en los días previos a su trágico desenlace.

El Departamento de Policía de Parma está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles que rodean la muerte de Kagney Linn Karter. Su caso se suma a otros recientes dentro de la industria del entretenimiento para adultos, como el de Emily Willis, lo que ha generado preocupación sobre la salud mental de los profesionales de este ámbito.

Amigas cercanas a la fallecida actriz, Rachel y Megan, han iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe en nombre de la madre de Karter, Tina. La intención es ayudar a cubrir los gastos relacionados con el funeral y las exequias, aliviando así la carga financiera que ha recaído sobre la familia en este difícil momento.

Kagney Linn Karter, conocida por su versatilidad como actriz, cantante y bailarina, ingresó a la industria del entretenimiento para adultos en 2008 con Naughty America. A lo largo de su carrera, recibió varios premios, incluido el prestigioso Pet of the Month de la revista Penthouse y dos AVN Awards, reconocimientos máximos en la industria del cine para adultos.

A pesar de su éxito en la industria del entretenimiento para adultos, Karter también persiguió sus aspiraciones musicales, lanzando en 2018 el álbum "The Crossover" bajo el nombre de Kagney Necessary. Aunque el álbum no alcanzó gran repercusión, demostró la diversidad de talentos de la artista.

Sus amigas, propietarias de un estudio de pole dance y gimnasio donde Karter solía asistir, la describen como una persona polifacética y luchadora. En un comunicado, expresaron que la fallecida actriz enfrentó batallas internas relacionadas con su salud mental, pero aún así mostró tenacidad y energía en todas las áreas de su vida.

La muerte de Kagney Linn Karter deja un vacío en la industria del entretenimiento para adultos y destaca la importancia de abordar la salud mental dentro de este ámbito, así como en la sociedad en general.