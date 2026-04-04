Emanuel y Solange protagonizaron el cruce más picante en Gran Hermano: "No me delires"

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Qué prometió Solange en Gran Hermano

La gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento inesperado que sacudió la casa y rápidamente se trasladó a las redes. Todo ocurrió durante la noche del miércoles 1 de abril, cuando Solange Abraham realizó un anuncio que nadie veía venir.

Minutos después de que Santiago del Moro le confirmara que no estaba nominada, la participante tomó la palabra y lanzó una promesa que descolocó tanto a sus compañeros como a la audiencia, generando polémica al instante.

“Quiero decirle a la gente que si llego a va a ganar este Gran Hermano el premio va a ser para ellos, yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo. Va a ser para la gente que me apoye ”, expresó.

Sus palabras no pasaron inadvertidas dentro de la casa y generaron una reacción inmediata. Daniela de Lucía fue una de las primeras en cuestionarla, planteando dudas sobre la intención detrás de ese mensaje y abriendo un debate incómodo entre los participantes.

“¿Eso no es como comprar un fandom? Como decir ‘te doy plata para que me quieran’. No sé, digo", lanzó sin filtro. Y ante la respuesta de Sol de que ella también podía hacerlo si quería, redobló la apuesta: "No no necesito darle dinero a nadie para que me apoyen".

Lejos de retroceder, Sol se mantuvo firme en su postura y defendió su idea frente al resto, lo que no hizo más que aumentar la tensión en el ambiente.

“Yo solamente digo que a la gente que me apoye yo voy a retribuirlos con el premio. Lo voy diciendo por las dudas. Mirá con qué poquito los pongo nerviosos...”.

El cruce fue subiendo de tono y dejó en evidencia dos formas muy distintas de entender el juego y el vínculo con el público, algo que podría tener impacto en el desarrollo de la competencia.

“Vamos a ver si gana el dinero o gana el corazón gente del otro lado”, respondió Daniela, visiblemente molesta, mientras que Sol cerró la discusión con una cuota de ironía: “Me agarró noni, hablá Santi”.