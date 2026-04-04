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Emanuel y Solange protagonizaron el cruce más picante en Gran Hermano: "No me delires"

Emanuel y Solange tuvieron un acalorado enfrentamiento en Gran Hermano y la alianza que habían construido dentro del juego parece estar a punto de romperse. Mirá el video.

4 abr 2026, 19:56
Emanuel y Solange protagonizaron el cruce más picante en Gran Hermano: No me delires
Emanuel y Solange protagonizaron el cruce más picante en Gran Hermano: No me delires

Emanuel y Solange protagonizaron el cruce más picante en Gran Hermano: "No me delires"

Solange y Emanuel son, sin dudas, dos de los jugadores más destacados de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en gran parte por el conocimiento que tienen del juego por ser exparticipantes y la manera en que lo ponen en práctica dentro de la casa.

Ambos, juntos, lograron construir perfiles bien definidos desde el inicio: analizan cada movimiento, leen con atención las dinámicas grupales y rara vez dan un paso sin medir las consecuencias. Esa combinación de estrategia y timing los convirtió en piezas clave dentro del tablero, muchas veces marcando el pulso de las alianzas y los conflictos. Pero parece que las diferencias comienzan a hacerse más visibles.

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El motivo que los llevó a diferir fue, justamente, Yipio y la posibilidad de que abandone la casa, una idea que dentro del grupo que integran empezó a tomar cada vez más fuerza. Aunque en líneas generales comparten una misma lectura del juego, en este punto puntual comenzaron a mostrar matices en sus posturas y guerra de egos.

Si se va Yipio vas a tener que cerrar la boca ”, lanzó Solange, visiblemente molesta por la postura de su compañero. Lejos de achicarse, Emanuel preguntó desafiante: “¿Y si no?”. Sin dudar, ella redobló la apuesta: “Y si no, nada, no se va, vos a mí no me delires, me chupa un huevo. Me voy a equivocar, pero consejos me da alguien que haga las cosas mejor que yo y no siento que sea así".

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Qué prometió Solange en Gran Hermano

La gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento inesperado que sacudió la casa y rápidamente se trasladó a las redes. Todo ocurrió durante la noche del miércoles 1 de abril, cuando Solange Abraham realizó un anuncio que nadie veía venir.

Minutos después de que Santiago del Moro le confirmara que no estaba nominada, la participante tomó la palabra y lanzó una promesa que descolocó tanto a sus compañeros como a la audiencia, generando polémica al instante.

Quiero decirle a la gente que si llego a va a ganar este Gran Hermano el premio va a ser para ellos, yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo. Va a ser para la gente que me apoye ”, expresó.

Sus palabras no pasaron inadvertidas dentro de la casa y generaron una reacción inmediata. Daniela de Lucía fue una de las primeras en cuestionarla, planteando dudas sobre la intención detrás de ese mensaje y abriendo un debate incómodo entre los participantes.

¿Eso no es como comprar un fandom? Como decir ‘te doy plata para que me quieran’. No sé, digo", lanzó sin filtro. Y ante la respuesta de Sol de que ella también podía hacerlo si quería, redobló la apuesta: "No no necesito darle dinero a nadie para que me apoyen".

Lejos de retroceder, Sol se mantuvo firme en su postura y defendió su idea frente al resto, lo que no hizo más que aumentar la tensión en el ambiente.

“Yo solamente digo que a la gente que me apoye yo voy a retribuirlos con el premio. Lo voy diciendo por las dudas. Mirá con qué poquito los pongo nerviosos...”.

El cruce fue subiendo de tono y dejó en evidencia dos formas muy distintas de entender el juego y el vínculo con el público, algo que podría tener impacto en el desarrollo de la competencia.

“Vamos a ver si gana el dinero o gana el corazón gente del otro lado”, respondió Daniela, visiblemente molesta, mientras que Sol cerró la discusión con una cuota de ironía: “Me agarró noni, hablá Santi”.

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