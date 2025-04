Netflix adapta "Orgullo y prejuicio" en una nueva miniserie con Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman.

Una historia atemporal con nuevas miradas

La adaptación está en manos de Dolly Alderton, escritora y periodista que debutó como guionista con la serie Everything I Know About Love. Alderton también se desempeñará como productora ejecutiva, acompañada por Euros Lyn, quien dirigió episodios clave de Heartstopper y ahora se pondrá al frente de esta nueva versión de Orgullo y prejuicio.

El nuevo elenco de "Orgullo y prejuicio"

Emma Corrin compartió que esta oportunidad representa “el mayor honor” de su carrera hasta ahora. “Poder interpretar a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente una oportunidad única en la vida. Estoy emocionada de que una nueva generación se enamore de esta historia nuevamente”, expresó.

Jack Lowden, por su parte, aportará su presencia imponente y profundidad emocional al personaje de Darcy, una figura que ha cautivado desde hace más de dos siglos. En tanto, Olivia Colman aportará un matiz cómico y emotivo a la señora Bennet, una de las figuras más recordadas de la novela por su obsesión con casar a sus hijas lo antes posible.

De qué trata "Orgullo y prejuicio"

La novela de Jane Austen, ambientada en la campiña inglesa del siglo XIX, retrata la vida de Elizabeth Bennet, una joven ingeniosa y decidida que desafía las convenciones sociales de su época. Junto a sus cuatro hermanas, enfrenta la presión de casarse para asegurar el futuro económico de su familia. En ese escenario aparece Mr. Darcy, cuya arrogancia inicial esconde una profunda sensibilidad que cambiará el destino de ambos.

El texto original aborda temas como la moralidad, las diferencias de clase, el rol de la mujer y la inteligencia emocional, elementos que esta adaptación buscará preservar y destacar. La ambientación en escenarios reales del Reino Unido, el vestuario detallado y la música de época serán piezas fundamentales para construir la atmósfera que los fanáticos esperan.

Qué se espera de la nueva serie de "Orgullo y prejuicio"

Netflix sabe que historias como la de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy resisten el paso del tiempo porque tocan fibras universales. Con un guion sólido, un equipo de producción experimentado y un reparto brillante, esta nueva versión promete ser más que una simple adaptación.

El estreno aún no tiene fecha oficial, pero se espera que llegue a la plataforma en 2026, luego de la filmación que comenzará a finales de este año. Hasta entonces, los fanáticos de Jane Austen y los curiosos por descubrir este clásico tendrán una buena razón para marcar el calendario.