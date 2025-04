Netflix: es la nueva versión de una película con Leonardo Sbaraglia y lidera el Top 10 en Argentina

Cuando Netflix lanza un título nuevo, no siempre genera tanto revuelo. Pero esta vez la plataforma ha tocado una fibra sensible en miles de espectadores. Esta comedia dramática mexicana dirigida por Salvador Espinosa ya está dando que hablar. ¿La razón? No sólo por su guion cargado de emoción y humor, sino por su inesperado origen: es una reinterpretación del film argentino "Hoy se arregla el mundo", protagonizado por Leonardo Sbaraglia.