Netflix causa furor con su nueva serie coreana: el estreno del K-drama más esperado en el 2025.

La serie no solo amplía el mundo narrativo de su predecesora, sino que lo renueva con un tono más juvenil y fresco. Todo desde la perspectiva de quienes, por primera vez, se enfrentan a la vida y la muerte como parte de su rutina diaria.

La historia de "Manual para residentes"

El tráiler oficial lanzado en el canal de Netflix deja en claro el tono de la serie: escenas caóticas, situaciones absurdas, errores de novato y momentos cargados de emoción humana. Todo envuelto en ese ambiente hospitalario donde las decisiones se toman en segundos y cada acción puede cambiar una vida.

Desde el primer episodio, Manual para residentes se propone retratar lo que significa ser nuevo en un entorno tan exigente como un hospital, sin caer en dramatismos extremos ni en glorificaciones poco realistas.

Manual para residentes 1.jpg

Con este enfoque, la serie no solo busca entretener, sino también conectar emocionalmente con la audiencia, apelando a ese sentimiento compartido de inseguridad que todos hemos sentido al iniciar algo por primera vez.

El elenco de "Manual para residentes"

Go Youn-jung

Shin Si-a

Kang You-seok

Han Ye-ji

Jung Jun-won

Manual para residentes 2.jpg

Por qué ver "Manual para residentes"

La estrategia de lanzamiento también apunta al público millennial y centennial: dos capítulos nuevos cada fin de semana. Así, se podrá seguir la historia con ritmo constante sin perder el interés entre episodios. Un formato que ya ha demostrado su efectividad en producciones como The Glory y Crash Landing on You.

Netflix sabe que este tipo de contenidos funciona muy bien cuando se combina con un fandom activo, como el del k-drama y el k-pop. Y Manual para residentes tiene todo para convertirse en una de las series más comentadas del año.