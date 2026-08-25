Netflix tiene la serie coreana del año y es la más elegida por los fanáticos del K-drama

No se trata de un detalle anecdótico. Esa habilidad afectó profundamente su día a día. Los espíritus de personas que murieron de forma injusta aparecen en su camino y la persiguen, impidiéndole llevar una existencia completamente normal. Para ella, aquello que para otros pertenece al terreno de lo imposible forma parte de su realidad cotidiana.

Todo empieza a cambiar cuando Cheon Yeo-ri se cruza con Ma Kang-uk. Él es un fiscal brillante que trabaja en la resolución de casos de asesinato que todavía no encontraron una respuesta.

La conexión entre ambos se convertirá en uno de los ejes de Muertos de amor. Por un lado está una mujer capaz de ver a los muertos. Por el otro, un fiscal dedicado a investigar crímenes sin resolver. Sus mundos parecen diferentes, pero los acontecimientos harán que tengan que entenderse.

Los 12 episodios que ya permiten una maratón completa

La primera temporada de Muertos de amor consta de 12 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 70 minutos, una cifra que permite desarrollar con más tiempo tanto los casos como la evolución de sus personajes.

Durante las primeras semanas tras su estreno, Netflix fue incorporando la historia de forma que los espectadores tuvieron que seguir el calendario de emisión para llegar al desenlace.

Por eso, empezar ahora permite avanzar al ritmo que elija cada espectador. Se puede ver un capítulo cada noche o concentrar varios episodios en una sola sesión. También será posible comenzar la historia y llegar directamente al final sin depender de una nueva fecha de estreno.

Pero esa duración también la convierte en una opción pensada para una maratón de varios días. El fin de semana puede servir como punto de partida, mientras que la disponibilidad completa elimina la incertidumbre sobre cuándo llegará el siguiente episodio.

Por qué puede ser una de las mejores opciones para el fin de semana

Muertos de amor reúne ahora esas condiciones porque su primera temporada ya está completa en Netflix. Los espectadores pueden comenzar desde el primer episodio y avanzar hasta el desenlace.

La historia también ofrece una combinación que puede evitar la sensación de repetición. Cada episodio forma parte de una temporada donde conviven lo sobrenatural, los crímenes, el romance y la comedia.

Para quienes todavía no conocen la serie, este momento también reduce el riesgo de encontrarse con spoilers antes de terminarla. Con todos los episodios disponibles, será posible controlar el ritmo y llegar al final sin esperar una semana entre un capítulo y otro.

La propuesta puede encajar especialmente con quienes quieran aprovechar para descubrir una ficción distinta dentro del catálogo de Netflix. No es una recomendación centrada únicamente en el terror. Los sustos son solo una parte de una historia más amplia.

Tráiler oficial de Muertos de amor en Netflix