Tratamientos de belleza y cosméticos peligrosos: la dura advertencia de un reconocido médico

Los alisados químicos se encuentran entre los tratamientos que requieren mayor atención debido a las sustancias que algunos productos pueden liberar cuando son calentados con una plancha.

Según las advertencias de Veller, algunos productos pueden liberar formaldehído (formol) en forma de vapor. Estos gases pueden quedar suspendidos en el ambiente y ser inhalados, lo que puede irritar la nariz, la boca, la garganta y las vías respiratorias.

La exposición puede provocar ardor en los ojos, lagrimeo, tos, dolor de cabeza, mareos y dificultad para respirar. En personas sensibles, también puede desencadenar episodios similares a una crisis asmática. Después de la exposición, la piel puede presentar picazón e irritación.

El riesgo tampoco se limita a la persona que se realiza el alisado. Los vapores pueden dispersarse por el salón y afectar a quienes se encuentran cerca. Por eso, resulta fundamental que estos procedimientos se realicen en ambientes con buena ventilación.

En las etiquetas también conviene prestar atención a sustancias como formaldehído, formalina y metilenglicol.

Alisados con ácido glioxílico: qué riesgo tienen para los riñones

La denominación "100% libre de formol" tampoco garantiza por sí sola que un producto no presente riesgos.

Uno de los puntos señalados por Veller es el uso de ácido glioxílico en determinados productos para alisar el pelo.

Un estudio publicado en 2024 documentó el caso de una mujer joven que sufrió lesiones renales agudas recurrentes después de someterse a alisados con esta sustancia y tuvo que ser hospitalizada en tres oportunidades.

La investigación también hizo referencia a otros casos de daño renal asociados con alisados que contenían ácido glioxílico. La sustancia puede ser absorbida por el organismo, transformarse en oxalato y favorecer la formación de cristales de oxalato en los riñones, capaces de provocar lesiones.

Por este motivo, el hecho de que un alisado se presente como libre de formol no significa necesariamente que sea inocuo.

Qué relación existe entre los alisados químicos y el cáncer de útero

Un estudio realizado en 2022 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) siguió a unas 33.000 mujeres y encontró una relación entre el uso frecuente de alisadores químicos y una mayor incidencia de cáncer de útero.

Las que utilizaban estos productos más de cuatro veces al año presentaban más del doble de casos de este tipo de cáncer que aquellas que no los usaban.

De todos modos, los investigadores aclararon que el estudio muestra una asociación y no permite afirmar que los alisados químicos sean la causa directa del cáncer. Tampoco identifica a un ingrediente específico como responsable.

Tinturas para el pelo: por qué pueden causar alergia después de varios años

Las tinturas para el pelo también pueden provocar reacciones adversas, especialmente aquellas que contienen parafenilendiamina (PPD), uno de los componentes asociados con reacciones alérgicas en el cuero cabelludo.

Según explica Veller, una particularidad de estas alergias es que pueden aparecer después de varias aplicaciones sin inconvenientes. Una persona puede haberse teñido el pelo durante años y desarrollar una reacción en una aplicación posterior debido a un proceso de sensibilización progresiva del sistema inmunitario.

Por este motivo, se recomienda realizar una prueba de sensibilidad antes de cada coloración, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

La aparición de picazón, ardor o inflamación en el cuero cabelludo, además de hinchazón o irritación en los párpados, debe considerarse una señal de alerta. Ante estos síntomas, corresponde suspender el uso del producto y consultar con un dermatólogo si las molestias persisten. También pueden evaluarse alternativas sin PPD.

Decoloración del pelo: qué riesgo tienen los persulfatos

En los procesos de decoloración, mechas y reflejos se utiliza un polvo decolorante que puede contener persulfato de amonio, persulfato de potasio o persulfato de sodio.

Al manipular estos productos, pueden desprenderse partículas que quedan suspendidas en el aire. La inhalación de estos persulfatos puede provocar irritación de las vías respiratorias y broncoespasmos, especialmente en personas sensibles.

Por eso, Veller recomienda prestar especial atención a la ventilación de la peluquería y reducir, en lo posible, la exposición directa a estos polvos.

Fijador para el pelo y shampoo anticaspa: que cuidados hay que tener en cuenta

El uso frecuente de fijador para el pelo en aerosol también puede generar molestias. La exposición reiterada puede asociarse con congestión nasal, alergias persistentes y dificultades para respirar con normalidad. Estos síntomas pueden confundirse con una alergia común y pasar inadvertidos si no se los relaciona con el uso del producto.

Por su parte, los shampoo anticaspa de venta libre que contienen sustancias activas como ketoconazol o sulfuro de selenio no deberían utilizarse de manera indiscriminada.

Cuando se utilizan de manera incorrecta, estos productos pueden provocar resequedad, ardor, inflamación o dermatitis en el cuero cabelludo.

Por eso, es importante respetar las indicaciones del producto y consultar con un profesional si el problema persiste o los síntomas empeoran.

Pestañas postizas y uñas semipermanentes: los otros riesgos escondidos

Los adhesivos utilizados para colocar pestañas postizas suelen contener cianoacrilatos, sustancias que se aplican a pocos milímetros de los ojos.

El contacto accidental o la exposición a sus vapores puede provocar irritación ocular y reacciones alérgicas, además de afectar las vías respiratorias.

Debido a la cercanía con una zona tan sensible, la aplicación requiere especial precaución y debería quedar en manos de personal capacitado para reducir el riesgo de accidentes.

En tanto, las uñas semipermanentes requieren lámparas que emiten radiación ultravioleta para fijar el producto.

Además de la exposición a la radiación UV, los productos utilizados pueden contener acrilatos y metacrilatos, sustancias capaces de provocar dermatitis de contacto.

Entre las posibles manifestaciones se encuentran picazón intensa, sensación de quemazón y descamación de la piel.

Cómo evitar riesgos al hacerse tratamientos de belleza

Para reducir la exposición a sustancias potencialmente irritantes, Veller recomienda prestar atención a algunos aspectos antes y durante los tratamientos.

Revisar la etiqueta: se puede solicitar el envase del producto que será utilizado. Si no tiene marca, etiqueta identificatoria o información sobre sus componentes, es preferible no permitir su aplicación.

Prestar atención a las molestias: ardor en los ojos, lagrimeo, tos o ardor en la garganta durante un tratamiento, especialmente durante un alisado con plancha, no deberían considerarse normales. Ante estos síntomas, corresponde pedir que el procedimiento se detenga.

Controlar la ventilación: el establecimiento debe contar con ventanas, extractores u otro sistema que permita renovar adecuadamente el aire, sobre todo cuando se utilizan productos que generan vapores o polvo.

Realizar las pruebas de sensibilidad: en el caso de tinturas y otros productos que pueden provocar alergias, deben respetarse las indicaciones del fabricante.

Riesgos de los productos de peluquería para los profesionales

Los peluqueros y trabajadores de centros de estética constituyen uno de los grupos más expuestos, debido a la frecuencia con la que manipulan y respiran estos productos durante la jornada laboral.

El uso de barbijos o elementos de protección adecuados puede ayudar a reducir la exposición a determinados polvos y gases irritantes.

Veller también advierte sobre la importancia de prestar atención a los síntomas respiratorios. Tos crónica, dificultad para respirar o silbidos en el pecho que aparecen o empeoran durante la jornada laboral y mejoran durante los períodos de descanso deberían motivar una consulta con un alergólogo.

Estas molestias no deberían naturalizarse ni atribuirse automáticamente a una alergia estacional. La relación entre los síntomas y el ambiente de trabajo puede ser una señal de exposición reiterada a sustancias presentes en los productos utilizados en la peluquería o el centro de estética.