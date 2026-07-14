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Pan lactal casero: la receta fácil para lograr una miga súper esponjosa y ahorrar dinero

Con ingredientes simples y un paso a paso sencillo, se puede preparar un pan lactal casero de miga suave, aireada y perfecta para tostadas o sándwiches. Además de ser muy rendidor, cuesta mucho menos que comprarlo en supermercados o almacenes.

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Con ingredientes simples y un paso a paso sencillo

Con ingredientes simples y un paso a paso sencillo, se puede preparar un pan lactal casero de miga suave, aireada y perfecta para tostadas o sándwiches

El pan lactal casero se destaca por su miga suave, tierna y aireada, ideal para preparar tostadas, sándwiches o acompañar el desayuno y la merienda. Con ingredientes simples y una elaboración sencilla, es posible lograr una textura muy similar a la de las versiones comerciales.

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Además, prepararlo en casa permite ahorrar dinero, ya que resulta mucho más económico que comprarlo en supermercados o almacenes. A eso se suma otra ventaja: al hacerlo de manera casera, es posible prescindir de conservantes y tener un mayor control sobre la calidad de los ingredientes.

Ingredientes para hacer pan lactal casero

Para esta receta, que se encuentra en el canal de YouTube "Miel House", se necesitan:

    • 500 gramos de harina 0000.
    • 50 gramos de azúcar (¼ de taza).
    • 50 gramos de leche en polvo (½ taza).
    • ½ cucharadita de sal.
    • 1 cucharada de extracto de malta (puede reemplazarse por miel).
    • 15 gramos de levadura fresca.
    • 250 mililitros de agua tibia (1 taza).
    • 50 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente

Cómo hacer pan lactal casero paso a paso

Preparar la base: colocar la harina tamizada en un recipiente y hacer un hueco en el centro. Agregar la leche en polvo, el azúcar y el extracto de malta (o la miel) en el centro. Distribuir la sal sobre los bordes para evitar que entre en contacto directo con la levadura.

Activar la levadura: incorporar la levadura fresca y el agua tibia en el centro. Mezclar ligeramente para disolver la levadura sin integrar toda la harina. Tapar el recipiente y dejar reposar durante unos 10 minutos, hasta que la levadura comience a activarse.

Incorporar la manteca: agregar la manteca a temperatura ambiente y comenzar a integrar todos los ingredientes hasta formar una masa.

Amasar: pasar la preparación a una superficie enharinada y amasar durante varios minutos hasta obtener una masa lisa, suave y elástica.

Primer levado: colocar la masa en un bol apenas enharinado, cubrirla y dejarla reposar durante unos 20 minutos o hasta que aumente su volumen.

Dar forma al pan lactal: desgasificar la masa, estirarla y enrollarla con firmeza, presionando bien el cierre para que no se abra durante la cocción.

Colocar en el molde: ubicar el rollo dentro de un molde para pan lactal o budín con la unión hacia abajo. Presionar suavemente para que tome la forma del molde y realizar algunos pinchazos para eliminar las burbujas de aire.

Segundo levado: cubrir el molde con papel film o un repasador limpio y dejar levar durante otros 30 minutos.

Hornear: pincelar la superficie con huevo batido o leche y cocinar en un horno precalentado a 180 °C hasta que el pan esté dorado y completamente cocido.

El truco para conservar el pan lactal casero por más tiempo

Una vez que el pan lactal casero se haya enfriado por completo, puede cortarse en rodajas y guardarse en el freezer. De esta manera, se conserva durante varios días y, al momento de consumirlo, solo hace falta calentarlo unos minutos para recuperar su miga suave, liviana y esponjosa, como recién horneado.

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