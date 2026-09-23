Pan de manteca: la receta fácil y crocante de la panadería uruguaya

40 g de manteca

Adicionales

Harina extra, cantidad necesaria para espolvorear la mesada.

Aceite, cantidad necesaria para pincelar las piezas antes del leudado.

Cómo hacer pan de manteca paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube de la cocinera Vane Fernández)

Preparar la masa

En un recipiente amplio, colocar los 500 g de harina, los 20 g de azúcar y los 10 g de sal. Mezclar para integrar.

Por otro lado, disolver los 7 g de levadura seca en los 300 ml de agua tibia. Incorporar esta preparación a los ingredientes secos y unir hasta formar una masa.

Pasar la masa a una superficie enharinada y amasar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener un bollo homogéneo y liso.

Hacer el hojaldrado y el empaste

Estirar la masa con un palo de amasar hasta formar un rectángulo de aproximadamente 30 x 40 cm.

Distribuir los 40 g de manteca de manera uniforme sobre toda la superficie. Espolvorear un poco de harina sobre la manteca y doblar la masa por la mitad.

Volver a estirar y realizar un segundo doblez. Repetir este procedimiento de estirado y plegado hasta completar cuatro dobleces en total, sin agregar más manteca en los dobleces posteriores.

Si la masa ofrece resistencia durante el proceso, dejarla descansar unos minutos antes de continuar.

Dejar descansar la masa

Una vez realizado el cuarto doblez, dejar reposar la masa durante 30 minutos.

Cortar y armar los panes

Después del reposo, estirar la masa hasta obtener un grosor de aproximadamente 0,5 cm.

Cortar triángulos del tamaño deseado. Hacer un pequeño corte en el centro de la base de cada uno y enrollar desde la base hacia la punta.

Dejar leudar

Acomodar los panes enrollados sobre una asadera o chapa para horno.

Realizar entre 2 y 4 cortes superficiales en el lomo de cada pieza y pincelarlas con aceite para evitar que la masa se reseque.

Dejar reposar a temperatura ambiente hasta que los panes dupliquen su volumen.

Cocinar el pan de manteca

Precalentar el horno a 180 °C y cocinar los panes durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que presenten un dorado parejo.

Al retirarlos del horno, se pueden pincelar opcionalmente con un poco de manteca derretida para aportar brillo y potenciar su sabor.