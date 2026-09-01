Focaccia sin amasado con queso y panceta: una receta fácil y llena de sabor

1. Preparar la masa

Colocar la harina y la sal en un bol grande y mezclar. Agregar el agua, la levadura y el aceite.

Mezclar con una espátula o cuchara hasta integrar todos los ingredientes. No es necesario amasar.

Cubrir el bol y dejar reposar durante 30 minutos.

2. Realizar los pliegues

Mojar bien las manos con agua para evitar que la masa se pegue. Tomar uno de los extremos de la masa desde abajo, estirarlo con cuidado hacia arriba y llevarlo hacia el centro.

Girar la masa y repetir el procedimiento con los otros lados. En total, se deben realizar cuatro pliegues, uno por cada lado.

Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.

Repetir el mismo procedimiento hasta completar cuatro tandas de pliegues, siempre con 30 minutos de reposo entre cada una.

Después del último plegado, cubrir el bol con papel film.

3. Fermentar durante 24 horas

Para preparar una focaccia fina, de unos 3 a 4 centímetros de alto, guardar el bol tapado en la heladera durante 24 horas.

Para obtener una focaccia alta, de unos 6 a 7 centímetros, ideal para preparar sándwiches, dejar el bol tapado fuera de la heladera, en un lugar fresco y oscuro, durante 24 horas.

Al finalizar este período, la masa tendrá algunas burbujas en la superficie.

4. Estirar y cubrir

Colocar un chorro de aceite de oliva en una placa para horno.

Volcar la masa sobre la placa y, con las manos previamente mojadas, estirarla suavemente con la punta de los dedos hacia los bordes.

Agregar tomillo, distribuir el queso y colocar por encima las tiras de panceta ahumada.

Dejar reposar la preparación durante 20 minutos antes de llevarla al horno.

5. Hornear

Precalentar el horno a 220 °C y cocinar durante 20 a 25 minutos.

Si a los 10 o 15 minutos la panceta comienza a dorarse demasiado, cubrir la placa con papel aluminio y continuar la cocción hasta completar los 25 minutos.

Una vez lista, dejar enfriar unos minutos para poder despegarla bien de los bordes. Cortar en el tamaño deseado y servir.

Importante: no se agrega sal gruesa por encima, ya que el queso y la panceta ahumada ya aportan suficiente sal.