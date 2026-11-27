160 g de pasas de uva.

80 g de arándanos deshidratados.

60 g de naranja escarchada (confitada).

40 g de limón escarchado (confitado).

Ralladura de 1 limón.

100 ml de ron o agua para una versión sin alcohol.

Para el prefermento o esponja

100 g de harina de trigo todo uso.

21 g de levadura fresca o 7 g de levadura seca de panadería.

75 ml de leche entera.

1 cucharadita de azúcar.

Para la masa principal

El prefermento preparado.

200 g de harina de trigo todo uso.

1 yema de huevo.

1 huevo mediano.

50 ml de leche entera.

10 g de azúcar.

5 g de sal.

60 g de almendra molida.

1 pizca de especias para Stollen (canela, cardamomo, anís y clavo de olor).

1 rama de vainilla (solo las semillas interiores).

85 g de manteca sin sal a temperatura ambiente.

60 g de almendras picadas.

Las frutas maceradas preparadas previamente.

Para la cobertura y el acabado

Manteca sin sal derretida, cantidad necesaria.

Azúcar impalpable, cantidad abundante.

Cómo hacer Stollen navideño paso a paso

(La receta corresponde al canal de cocina de YouTube "Recetas de Esbieta")

1. Macerar las frutas

Picar la naranja y el limón escarchados en trozos pequeños. Colocar en un recipiente las pasas, los arándanos, las frutas confitadas y la ralladura de limón.

Agregar el ron o el agua, cubrir herméticamente y dejar reposar entre 12 y 24 horas. De esta manera, las frutas absorben el líquido y concentran sus aromas.

2. Preparar el prefermento

Entibiar los 75 ml de leche, sin dejar que se caliente demasiado. Disolver la levadura fresca o seca junto con la cucharadita de azúcar.

Incorporar los 100 g de harina y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Cubrir el recipiente y dejar fermentar en un lugar cálido durante 20 a 30 minutos, hasta que duplique su volumen y presente burbujas.

3. Amasar la masa principal

En un bol amplio, colocar el prefermento, los 200 g de harina restantes, la yema, el huevo entero, los 50 ml de leche, los 10 g de azúcar, la sal, la almendra molida, las especias y las semillas de vainilla.

Comenzar a amasar a mano o con una amasadora hasta integrar los ingredientes. Luego, incorporar progresivamente los 85 g de manteca blanda.

Amasar durante 10 a 15 minutos, hasta conseguir una preparación lisa, elástica y uniforme que se despegue de las manos y de la mesa.

4. Incorporar las frutas y dejar levar

Extender la masa sobre la mesa y distribuir las frutas maceradas previamente escurridas junto con los 60 g de almendras picadas.

Amasar suavemente hasta que los ingredientes queden repartidos de manera uniforme. Formar una bola, colocarla en un recipiente engrasado, cubrir y dejar fermentar en un ambiente cálido durante 1 a 1 hora y media, hasta que duplique su volumen.

5. Darle la forma tradicional al Stollen

Presionar suavemente la masa sobre la mesa para retirar el exceso de gas. Darle forma ovalada con las manos o con la ayuda de un rodillo.

Realizar una hendidura longitudinal ligeramente desplazada del centro. Después, doblar la mitad más pequeña sobre la más grande, dejando un borde libre en la base.

Este plegado característico es parte de la presentación tradicional del Stollen y representa simbólicamente al Niño Jesús envuelto en pañales.

6. Dejar levar y hornear

Colocar el Stollen en una bandeja cubierta con papel de horno. Tapar y dejar reposar durante 30 a 40 minutos para que aumente su volumen.

Mientras tanto, precalentar el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Hornear durante 35 a 45 minutos.

Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrirla holgadamente con papel de aluminio hacia la mitad de la cocción.

7. Pincelar con manteca y cubrir con azúcar impalpable

Retirar el Stollen del horno e, inmediatamente, pincelar toda su superficie con abundante manteca derretida.

Espolvorear una primera capa generosa de azúcar impalpable sobre la manteca caliente. Dejar reposar unos minutos, volver a pincelar con manteca y agregar una segunda capa de azúcar.

Esta cobertura contribuye a conservar la humedad interna del pan y le da su característico aspecto blanco.

8. Enfriar y dejar madurar

Dejar enfriar completamente el Stollen sobre una rejilla. Una vez frío, envolverlo firmemente en papel vegetal y después en papel de aluminio.

Guardar en un lugar fresco y seco. Aunque se puede consumir inmediatamente, se recomienda dejarlo reposar entre una y dos semanas antes de cortarlo. Durante ese tiempo, los aromas de las especias y la humedad de las frutas se distribuyen mejor, lo que permite disfrutar de un sabor más integrado.