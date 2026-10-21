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¿Por qué se nos pone la piel de gallina? La explicación que muchos desconocen

El doctor Daniel López Rosetti explicó qué provoca esta reacción involuntaria del cuerpo,

La piel de gallina es una reacción involuntaria del cuerpo que puede aparecer ante el frío o distintas emociones.

La piel de gallina es una reacción involuntaria del cuerpo que puede aparecer ante el frío o distintas emociones.

La piel de gallina es una reacción habitual que puede aparecer por distintos motivos, desde el frío hasta emociones como el miedo, el enojo o la vergüenza, e incluso al escuchar una música que genera una sensación intensa. Sin embargo, no todos conocen por qué se produce.

Leé también Picazón en la piel: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta
La picazón persistente no siempre se debe al frío, al estrés o a la piel seca. Especialistas advierten que, en algunos casos, puede ser una señal temprana de problemas internos que requieren atención médica.

Por qué se produce la piel de gallina

Según el doctor Daniel López Rosetti, este fenómeno se debe a la contracción de unos pequeños músculos vinculados a los pelos del cuerpo, denominados músculos piloerectores. Este proceso está regulado por el sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las funciones involuntarias del organismo.

Este reflejo es una herencia evolutiva de los antepasados mamíferos, de acuerdo a lo que indica el médico. En los animales con pelaje, erizar el pelo permite aumentar el volumen aparente del cuerpo y parecer más amenazantes frente a un rival o depredador.

Este comportamiento se observa, por ejemplo, en perros y gatos cuando se sienten amenazados. Según la información aportada por López Rosetti, algunos peces también erizan sus escamas con una finalidad defensiva.

En los mamíferos con abundante pelaje, la reacción cumple además una función térmica: al levantarse los pelos, queda atrapada una capa de aire que actúa como aislante y ayuda a conservar el calor corporal. Este efecto puede compararse con el de un traje de neopreno natural.

Aunque los seres humanos perdieron gran parte del pelaje denso de sus antepasados a lo largo de la evolución, el mecanismo piloerector se mantuvo. Por eso, la piel de gallina todavía aparece en las personas, aunque ya no cumpla las mismas funciones defensivas y térmicas que en otros mamíferos.

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