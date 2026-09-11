Los grandes beneficios de la vaselina: cómo actúa en la piel y cuándo conviene usarla

Según explica Pilar Ochoa, el petrolato actúa como un hidratante de alta eficacia y puede reducir hasta un 99% la pérdida de agua de la piel. Forma una capa protectora que evita la evaporación de la humedad y permite mantener la hidratación mientras la piel se repara de manera natural.

Además, penetra en las capas externas de la piel y contribuye a la reconstrucción de la barrera cutánea mediante la producción de lípidos esenciales, entre ellos esfingolípidos, esteroles y ácidos grasos libres. Cuando estos componentes son deficientes, puede aparecer sequedad.

La especialista también explica que, para mantener la piel suave y flexible, la capa externa debe conservar determinado nivel de agua. En este sentido, la vaselina ayuda a retener la humedad y genera un entorno húmedo que favorece la curación de heridas y la restauración de la barrera natural.

Asimismo, puede disminuir la aparición de líneas finas provocadas por la deshidratación y reducir la picazón y el dolor leve asociados al rascado frecuente, al formar una película sobre las terminaciones nerviosas expuestas.

Por sus características, el petrolato también funciona como emoliente, ya que se introduce entre los espacios de las células descamativas y ayuda a restaurar la superficie cutánea. Al frotarse sobre la piel, además, puede favorecer la eliminación física de células muertas.

Para qué se utiliza la vaselina

El petrolato se incorpora a diferentes productos dermatológicos y cosméticos debido a su capacidad para proteger y conservar la humedad de la piel.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

Piel seca, irritada o con eccema: se utiliza en pomadas, ungüentos y cremas para ayudar a retener la humedad y proteger la piel.

Psoriasis: forma parte de determinadas formulaciones destinadas a generar una barrera protectora sobre la piel afectada.

Cuidado de los labios: se incorpora en bálsamos para suavizar y proteger los labios.

Dermatitis del pañal: se utiliza en cremas infantiles para prevenir y aliviar la irritación.

Cuidado capilar: aparece en acondicionadores y tratamientos destinados a aportar hidratación adicional al cabello.

Productos farmacológicos: puede formar parte de formulaciones que contienen otros principios activos, como esteroides, para mantenerlos durante más tiempo en contacto con la piel y facilitar su penetración.

¿La vaselina sirve para hidratar?

Aunque suele describirse como un producto hidratante, una de sus principales funciones es evitar que el agua se pierda de la piel. Al formar una película protectora sobre la superficie, ayuda a conservar la humedad y mantener la piel hidratada durante más tiempo.

Por esta razón, su capacidad oclusiva es una de las características más importantes del petrolato y explica buena parte de sus aplicaciones dermatológicas.

¿Es segura para la piel?

Según explica Ochoa, el petrolato es una sustancia que no provoca reacciones alérgicas ni irritación, debido a que no se une a las proteínas ni sufre modificaciones químicas al entrar en contacto con la piel.

Por este motivo, se utiliza en dermatología y alergología como control negativo en las pruebas de parche y también como sustancia base para aplicar otros ingredientes durante estas evaluaciones.

Sin embargo, la calidad del producto es un aspecto importante. Las versiones no purificadas pueden contener impurezas, mientras que la vaselina de grado cosmético se encuentra libre de estas sustancias y conserva sus propiedades oclusivas.

¿La vaselina puede empeorar el acné?

Una de las dudas más frecuentes está relacionada con el acné. La vaselina es muy oclusiva, pero esto no significa que necesariamente provoque granos en todas las personas, según explica Ochoa.

La especialista señala que las versiones de menor calidad pueden contener impurezas como alquitrán, un componente conocido por su potencial comedogénico. En cambio, la vaselina de grado cosmético está libre de esas sustancias, aunque mantiene su característica oclusiva, que puede desencadenar o agravar el acné en determinadas personas.

Por eso, en pieles con tendencia acneica es importante tener en cuenta el tipo de producto utilizado y las características particulares de cada piel.

Un ingrediente que sigue vigente en dermatología

A pesar de los avances tecnológicos en dermatología y química, el petrolato continúa siendo un ingrediente de uso frecuente por su capacidad para reducir la pérdida de agua, proteger la superficie cutánea y favorecer la recuperación de la barrera de la piel.

Su presencia en pomadas, cremas, bálsamos y otras formulaciones responde principalmente a estas propiedades, que permiten utilizarlo tanto para el cuidado cotidiano como en diferentes aplicaciones dermatológicas.