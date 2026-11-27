Por ese motivo, la tinta se introduce en la dermis, un tejido más estable y de regeneración mucho más lenta. Sin embargo, el químico aclara que la permanencia del tatuaje no depende únicamente de la profundidad a la que se inyecta el pigmento, sino también de la respuesta del sistema inmunológico.

Según detalla, cuando el organismo detecta la tinta como una sustancia extraña, desencadena una reacción inflamatoria localizada. En ese proceso intervienen los macrófagos, células del sistema inmunitario que acuden a la zona y engullen las partículas de pigmento mediante un mecanismo conocido como fagocitosis.

Sánchez señala que, debido al tamaño de estas partículas, los macrófagos que las incorporan quedan retenidos en esa región de la dermis. Sin embargo, estas células no viven para siempre: cuando mueren, liberan nuevamente el pigmento en el tejido, donde otros macrófagos lo capturan y vuelven a inmovilizarlo.

Este ciclo de renovación celular, explica el especialista, permite que la tinta permanezca en el mismo lugar durante toda la vida de la persona. También señala que este mecanismo ayuda a comprender por qué, con el paso de los años, los trazos pueden perder nitidez y los bordes del tatuaje difuminarse levemente: cada relevo celular produce una pequeña expansión de la zona en la que se redistribuye el pigmento.

Tintas para tatuajes: qué componentes tienen y cómo se fabrican

Desde el punto de vista de la química industrial, Sánchez explica que las tintas para tatuajes no son simplemente pigmentos en polvo, sino mezclas formuladas a partir de tres componentes fundamentales.

Pigmento: es la fase sólida e insoluble que proporciona el color.

Vehículo o disolvente: es el medio líquido que mantiene el pigmento disperso de manera homogénea. Puede estar compuesto por sustancias polares como agua, glicerol, propilenglicol o distintos alcoholes.

Aditivos funcionales: son sustancias que permiten conseguir la consistencia, la fluidez y la conservación adecuadas del producto.

Dentro de este último grupo, el químico menciona los tensioactivos y emulsionantes, que ayudan a mantener estable la mezcla; los agentes antiespumantes, que evitan la formación de espuma por el movimiento rápido y repetitivo de la máquina de tatuar; los reguladores de pH, que buscan minimizar las alteraciones del equilibrio ácido-base de la piel; y los conservantes, destinados a garantizar la esterilidad del producto.

Tintas de tatuajes: cómo cambiaron los pigmentos con el paso del tiempo

Sánchez recuerda que la práctica de tatuar la piel tiene más de 5.300 años de antigüedad, pero destaca que la composición química de las tintas cambió considerablemente con el desarrollo de la industria.

Según explica, históricamente se utilizaron pigmentos con metales pesados de elevada toxicidad. Para conseguir el color rojo se recurría al cinabrio, un compuesto de sulfuro de mercurio; para el amarillo, al sulfuro de cadmio; y para los tonos verdes y azules, a compuestos de cromo y cobalto. También se empleaban óxidos de hierro para obtener tonalidades marrones y amarillas.

En la actualidad, señala el especialista, los pigmentos modernos son mayoritariamente libres de metales y se elaboran mediante química orgánica sintética. Entre las principales familias químicas utilizadas se encuentran los azoicos, las ftalocianinas, las quinacridonas, las dioxacinas y los diquetopirroles.

Tatuajes de colores: qué sustancias contienen las tintas negras, blancas, azules y rojas

Qué significa tener muchos tatuajes, según la psicología. (Foto: Archivo)

En su análisis, Sánchez repasa los principales pigmentos utilizados en las tintas comerciales, sus características químicas y los hallazgos identificados en diferentes estudios.

Tinta negra: Carbon Black

El químico explica que es uno de los pigmentos más utilizados en los tatuajes. Se obtiene a partir de partículas extremadamente finas de carbono, similares al hollín, producidas mediante procesos controlados.

Según detalla, en algunos análisis químicos se detectaron trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos y benzo(a)pireno, una sustancia clasificada como cancerígena. Sin embargo, Sánchez destaca que es necesario considerar las concentraciones encontradas: los valores registrados oscilan entre 0,14 y 200 microgramos por gramo de tinta.

Al tener en cuenta esas cantidades y el pequeño volumen total de tinta que se inyecta, el especialista sostiene que no existe justificación científica para afirmar que los tatuajes realizados con tinta negra provoquen cáncer. También advierte que las diferencias entre marcas ponen de manifiesto la importancia de utilizar materias primas de alta pureza.

Tinta blanca: dióxido de titanio

Sánchez señala que el dióxido de titanio se utiliza por su capacidad para dispersar la luz y aclarar otros tonos. En diferentes análisis se detectó su acumulación en los ganglios linfáticos regionales cercanos a la zona tatuada.

No obstante, el químico indica que actualmente no existe evidencia de que este hallazgo represente un problema de salud o produzca efectos adversos a largo plazo.

Tinta azul: ftalocianina de cobre

El especialista identifica a la ftalocianina de cobre como un pigmento orgánico sintético de uso extendido. De acuerdo con los análisis que menciona, fue detectado en aproximadamente el 28% de las tintas comerciales estudiadas.

Tinta roja: el color asociado con más reacciones alérgicas

Al analizar las reacciones alérgicas, Sánchez señala que el rojo es el tono que registra la mayor frecuencia de estos episodios.

Según los estudios en pacientes afectados que cita el químico, el pigmento PR22 estuvo relacionado con el 35% de las alergias, el PR210 con el 24% y el PR170 con el 12%.

Tatuajes y cáncer: qué dice la ciencia sobre los riesgos de las tintas

Una de las principales inquietudes sobre la seguridad de los tatuajes está relacionada con la posibilidad de que sus componentes provoquen enfermedades oncológicas.

Sobre este punto, Sánchez sostiene que la evidencia científica disponible actualmente no demuestra que las tintas de tatuaje provoquen cáncer.

El químico explica que los estudios epidemiológicos existentes muestran una correlación muy baja y con una amplia variabilidad. También señala que el desarrollo de enfermedades oncológicas responde a múltiples factores, entre ellos el estilo de vida, la alimentación, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Por último, el especialista aborda las dificultades metodológicas que existen para estudiar los posibles efectos de las tintas a lo largo de toda la vida de una persona. Según explica, el pigmento ideal para tatuar debe reunir varias características: ser insoluble, fotoestable, químicamente inerte, hipoalergénico y puro.

Sin embargo, Sánchez destaca una particularidad: la misma estabilidad química que permite que un tatuaje permanezca prácticamente inalterado durante décadas también dificulta aislar y evaluar científicamente los efectos de la tinta a largo plazo.