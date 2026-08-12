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La crema facial casera recomendada por un reconocido médico para lograr una piel luminosa

El doctor Enrique Soltanik compartió una sencilla preparación, con tres ingredientes, para lograr un rostro hidratado, luminoso y firme.

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La preparación de la crema casera combina aloe vera

La preparación de la crema casera combina aloe vera, aceite de oliva o de coco y bicarbonato de sodio.

Una piel luminosa, hidratada y elástica puede lograrse con una sencilla crema casera. El médico Enrique Soltanik propone un tratamiento facial elaborado con aloe vera, aceite de oliva o de coco y bicarbonato de sodio, tres ingredientes que se combinan en pocos pasos.

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La preparación es fácil de realizar y requiere apenas unos minutos. Según explica el especialista, la mezcla aporta hidratación y elasticidad al rostro, mientras que uno de sus componentes funciona como exfoliante para ayudar a renovar la superficie de la piel.

Qué ingredientes se necesitan para la crema facial casera

Para preparar esta fórmula se necesitan:

  • Una hoja de aloe vera, de la que se extraerá el gel.
  • Una cucharadita de aceite de oliva o de coco.
  • Una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Cómo preparar el tratamiento facial con aloe vera paso a paso

  • Extraer el aloe vera: abrir la hoja con cuidado y retirar el gel de su interior.
  • Preparar la mezcla: colocar el gel en un recipiente, agregar una cucharadita de aceite de oliva o de coco y sumar una cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • Mezclar: integrar todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme.
  • Limpiar el rostro: antes de aplicar el tratamiento, asegurarse de tener la cara limpia.
  • Aplicar: extender la mezcla sobre el rostro y dejar actuar durante 20 minutos.
  • Enjuagar: cumplido el tiempo, retirar la preparación con agua tibia.

Para qué sirve el aloe vera, el aceite y el bicarbonato en la piel

Según explica el médico Enrique Soltanik, cada componente cumple una función dentro de la preparación.

El bicarbonato de sodio actúa como agente exfoliante, ayudando a renovar la superficie de la piel. Por su parte, el aloe vera y el aceite de oliva o de coco aportan la hidratación y elasticidad buscadas con este tratamiento facial.

De acuerdo con el especialista, la combinación busca que el rostro luzca más luminoso, hidratado y elástico. Al finalizar la aplicación, Soltanik asegura: “Tu piel te lo agradecerá”.

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