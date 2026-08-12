La crema facial casera recomendada por un reconocido médico para lograr una piel luminosa

Extraer el aloe vera: abrir la hoja con cuidado y retirar el gel de su interior.

Preparar la mezcla: colocar el gel en un recipiente, agregar una cucharadita de aceite de oliva o de coco y sumar una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Mezclar: integrar todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme.

Limpiar el rostro: antes de aplicar el tratamiento, asegurarse de tener la cara limpia.

Aplicar: extender la mezcla sobre el rostro y dejar actuar durante 20 minutos.

Enjuagar: cumplido el tiempo, retirar la preparación con agua tibia.

Para qué sirve el aloe vera, el aceite y el bicarbonato en la piel

Según explica el médico Enrique Soltanik, cada componente cumple una función dentro de la preparación.

El bicarbonato de sodio actúa como agente exfoliante, ayudando a renovar la superficie de la piel. Por su parte, el aloe vera y el aceite de oliva o de coco aportan la hidratación y elasticidad buscadas con este tratamiento facial.

De acuerdo con el especialista, la combinación busca que el rostro luzca más luminoso, hidratado y elástico. Al finalizar la aplicación, Soltanik asegura: “Tu piel te lo agradecerá”.