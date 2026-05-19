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Picazón en la piel: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta

La picazón persistente no siempre se debe al frío, al estrés o a la piel seca. Especialistas advierten que, en algunos casos, puede ser una señal temprana de problemas internos que requieren atención médica.

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La picazón persistente no siempre se debe al frío

La picazón persistente no siempre se debe al frío, al estrés o a la piel seca. Especialistas advierten que, en algunos casos, puede ser una señal temprana de problemas internos que requieren atención médica.

La picazón crónica no es solo una molestia superficial; se trata de un síntoma que afecta a casi cuatro de cada diez personas mayores de 50 años. Aunque a menudo se atribuye al jabón o a cuestiones climáticas, como el frío en esta época, el doctor Alberto Sanagustín advierte que la piel funciona como un sistema de alerta temprana para detectar casos más severos.

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“La piel, como el resto del cuerpo, no grita, sino que susurra; si aprendemos a escucharla, podemos cuidarla mucho más”, dice el médico en su canal de YouTube .

El picor surge cuando las terminaciones nerviosas son estimuladas por factores externos o sustancias internas. Según explica el médico, cuando órganos como el hígado o los riñones no funcionan correctamente, sustancias como la bilirrubina, la urea y las sales biliares se acumulan en la sangre e irritan la piel desde abajo. “Es como si lo que no puede salir empezara a picar por debajo”, señala el doctor.

Picazón en la piel: mapa de zonas críticas y sus significados

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Nuca y espalda alta: es el “canal de escape” del estrés. El doctor Sanagustín utiliza la analogía de una “olla a presión” que, al no soltar vapor, empieza a vibrar, traduciéndose en hiperactividad sensorial en esta zona.

Piernas y tobillos: frecuente al final del día. Puede indicar insuficiencia venosa, acumulación de toxinas por mala circulación, o ser una señal temprana de neuropatía diabética, manifestándose como un picor nervioso o escozor sin sarpullido visible.

Palmas de las manos y plantas de los pies: son zonas de alta sensibilidad nerviosa. Un picor intenso aquí, especialmente si empeora de noche, puede alertar sobre colestasis, problemas en el flujo de la bilis, o insuficiencia renal.

Zonas de fricción: el abdomen, la zona lumbar y los brazos suelen reaccionar a la ropa ajustada, tejidos sintéticos o detergentes.

Las 8 causas comunes (y benignas) de picazón

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No todo picor es señal de una enfermedad grave. El doctor enumera ocho factores frecuentes que suelen resolverse con cambios de hábitos:

Estrés y ansiedad: generan una picazón difusa que va y viene.

Sudor y calor: dilatan los poros y aumentan la sensibilidad cutánea.

Piel seca por la edad: la pérdida de grasa natural hace que la piel sea “como un campo seco que reacciona al menor roce”.

Ropa ajustada: el roce y la falta de transpiración son disparadores directos.

Productos de higiene: jabones con perfumes, alcohol o agentes antibacterianos fuertes.

Medicamentos: diuréticos, estatinas, para el colesterol, e inhibidores de la ECA, para la presión arterial, pueden causar prurito leve.

Cambios hormonales: especialmente durante la menopausia o por trastornos tiroideos.

Post-baño: el agua caliente evapora la humedad natural y, si no se hidrata la piel de inmediato, aparece la picazón.

El semáforo de la picazón: cuándo prestar atención

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Para saber cuándo estar alerta, el doctor Sanagustín propone prestar atención al siguiente esquema:

Verde (Observación): picazón de una a dos semanas tras cambios de jabón, estrés o baños calientes.

Acción: hidratar y observar.

Amarillo (Consulta): persiste de dos a cuatro semanas, interfiere con el sueño, se extiende a nuevas zonas o la piel se ve muy frágil.

Acción: solicitar valoración médica.

Rojo (Atención rápida): picazón acompañada de fatiga, pérdida de peso, ictericia, ojos o piel amarilla, orina oscura o heces pálidas. También si hay heridas en las piernas que no cierran.

Acción: consultar al médico sin demora.

¿Por qué no es conveniente rascarse con la picazón?

Sanagustín es enfático en evitar el rascado intenso: “alivia por segundos, pero es como apagar un incendio con gasolina”, ya que estimula más los nervios y genera inflamación. En su lugar, el médico sugiere aplicar compresas frías o cremas con avena, aloe vera o calamina.

Un truco clave para la hidratación es aplicar cremas, preferiblemente con urea al 5% o 10% o ceramidas, con la piel todavía húmeda, justo después de la ducha, para “atrapar” la humedad.

Finalmente, el profesional recuerda que existe el llamado picor psicogénico: el simple hecho de pensar en la picazón puede activarla, algo similar a bostezar cuando vemos a otra persona hacerlo.

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